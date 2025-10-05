　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

水道博物館六周年館慶登場！　百米滑水道開放三天

▲台南山上花園水道博物館舉辦六周年館慶《夏浪祭》，祭出百米滑水道與兒童免費入園優惠，吸引親子同樂。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館舉辦六周年館慶《夏浪祭》，祭出百米滑水道與兒童免費入園優惠，吸引親子同樂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雙十連假最「涼」的去處在這裡！山上花園水道博物館將於10月10日至12日舉辦六周年館慶《夏浪祭》，活動期間「12歲以下兒童免費入園」，並推出長達100公尺的超巨大滑水道，結合水流奔騰意象，邀大小朋友一起化身「小水滴」，盡情體驗夏日最後的暢快與歡笑。

▲台南山上花園水道博物館舉辦六周年館慶《夏浪祭》，祭出百米滑水道與兒童免費入園優惠，吸引親子同樂。（記者林東良翻攝，下同）

館方表示，《夏浪祭》不僅有百米滑水道，還打造多元遊樂設施滿足不同年齡層需求。園區新增大型氣墊遊戲城堡與三座充氣水池，適合年幼孩童安全玩樂；既有戲水池也同步開放，全家大小都能放電一整天。

▲台南山上花園水道博物館舉辦六周年館慶《夏浪祭》，祭出百米滑水道與兒童免費入園優惠，吸引親子同樂。（記者林東良翻攝，下同）

今年活動結合自然教育與地方特色，推出兩大體驗亮點：「攀樹體驗」由專業教練帶領，挑戰高處視野與肢體協調；「蜂農體驗」則讓親子走進蜂巢世界，認識蜜蜂生態與採蜜過程，寓教於樂。

▲台南山上花園水道博物館舉辦六周年館慶《夏浪祭》，祭出百米滑水道與兒童免費入園優惠，吸引親子同樂。（記者林東良翻攝，下同）

此外，館內同步登場「創意市集」，集結文創手作、美食攤位與親子互動遊戲，現場還有花朵造型氣球、冰淇淋小物作為活動獎品，讓大小朋友在遊戲中收穫驚喜。館方表示，希望透過入園優惠與多元體驗，讓每個家庭都能在連假裡留下幸福回憶。

▲台南山上花園水道博物館舉辦六周年館慶《夏浪祭》，祭出百米滑水道與兒童免費入園優惠，吸引親子同樂。（記者林東良翻攝，下同）

水道博物館自開館以來持續推廣寓教於樂，今年六周年慶更以「水」為主題，融合自然、生態與休閒，打造限定三天的夏日嘉年華。館方呼籲民眾把握連假檔期，無論是體驗百米滑水道、陪孩子玩氣墊城堡，或參加攀樹、蜂農活動，都是今秋最值得造訪的親子盛會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功
凌濤控劉世芳對災情魔性訕笑　中央災變中心轟抹黑：依法送辦
快訊／4縣市大雨特報！下到深夜
邱澤「高調放閃許瑋甯」鬆口會辦婚禮
感謝鏟子超人們！賴清德向志工致敬：這是台灣令人欽佩的地方
成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑
找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」感動9萬人　高中生嚇一跳：沒什麼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

水道博物館六周年館慶登場！　百米滑水道開放三天

中秋不放假！　台南做工行善團連假趕工修屋與弱勢度節

基隆書道會會員聯展開幕　副市長邱佩琳：深化藝文教育扎根

羅大佑登台飆經典老歌　南投茶博一心二夜演唱會首場嗨吸6萬人

賴清德南下七股視察風災復建　肯定中央地方合力成果

教育最高榮譽！基隆勇奪「海洋推手獎」縣市特優　四連霸達陣

基隆強化防災能量網絡　四方工作會議凝聚共識

花蓮府爭取災區農友低利貸款緩衝期　強調保障志工醫療權益

郝龍斌前往光復關心救災進度　捐款60萬助花蓮災後重建

2025桃園眷村文化節盛大開幕　歡迎體驗時代記憶

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

水道博物館六周年館慶登場！　百米滑水道開放三天

中秋不放假！　台南做工行善團連假趕工修屋與弱勢度節

基隆書道會會員聯展開幕　副市長邱佩琳：深化藝文教育扎根

羅大佑登台飆經典老歌　南投茶博一心二夜演唱會首場嗨吸6萬人

賴清德南下七股視察風災復建　肯定中央地方合力成果

教育最高榮譽！基隆勇奪「海洋推手獎」縣市特優　四連霸達陣

基隆強化防災能量網絡　四方工作會議凝聚共識

花蓮府爭取災區農友低利貸款緩衝期　強調保障志工醫療權益

郝龍斌前往光復關心救災進度　捐款60萬助花蓮災後重建

2025桃園眷村文化節盛大開幕　歡迎體驗時代記憶

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

中秋烤肉注意！台中公園亂烤最高噴6千　市府曝「這2處才合法」

中秋後恐一波腹瀉疫情！羅一鈞提醒「4措施防諾羅」蚵貝類要烤熟

批鄭麗文是投機份子　張亞中正告「挺鄭退將」：別忘叛黨的李登輝

不二家麵包店宣布將熄燈　飄香30年！在地內埔人喊：可惜

妻產後禁慾5月！人夫凍未條「出軌激戰岳父」：他誇我性感還抱我

「嬰兒林志玲」長大了！　迷上K-Pop模仿「獵魔女團」氣勢超強

雅柏推千禧年份《Vintage_Y2K 24年》　百富再添故事系列12年甜酒桶

快訊／4縣市大雨特報！下到深夜

首次見面就求婚！印度癡情男「跨海求愛」女網友　秒被打槍

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

地方熱門新聞

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪佔沙坑

探勘隊走5天抵堰塞湖！最新探勘：壩體不穩

鏟子、水電超人光復集結！人潮勝教師節

黑心豬大腸流入高雄！衛生局火速稽查

「2025來慈湖、潮復刻」登場　交通資訊一次看

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

正義男路過擋刀　縣府全額擔醫療費

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

賴清德南下七股視察風災復建肯定中央地方合力成果

2025桃園眷村文化節開幕　歡迎體驗時代記憶

新北濕地藝術季登場　侯友宜啟動「種籽之旅」

南投茶博一心二夜演唱會　羅大佑號召嗨吸6萬人

桃園「茶言陶色-六席一會」龍潭區開展

更多熱門

相關新聞

埃及博物館弄丟法老千年金手鐲　邊境嚴查

埃及博物館弄丟法老千年金手鐲　邊境嚴查

怪盜神偷？埃及當局繃緊神經，現正追查失蹤的「珍寶」，一只屬於法老、擁有3000年歷史的金手鐲，近日從開羅的埃及博物館遺失，目前全國各機場、港口、陸路邊境檢查站都在加強查緝中。

奇美博物館攜手消防南消五大體驗站寓教於樂學防災

奇美博物館攜手消防南消五大體驗站寓教於樂學防災

羅漢松母株結實累累！台南水道博物館掀起「秋日拾果潮」

羅漢松母株結實累累！台南水道博物館掀起「秋日拾果潮」

台南山上花園水道博物館「畫我心中河流」創作塞滿展板

台南山上花園水道博物館「畫我心中河流」創作塞滿展板

失竊80年畫作找到了　屋主身分曝

失竊80年畫作找到了　屋主身分曝

關鍵字：

水道博物館館慶百米滑水道

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

即／莊人祥證實去年罹胃癌

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面