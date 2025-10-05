水道博物館六周年館慶登場！　百米滑水道開放三天

▲台南山上花園水道博物館舉辦六周年館慶《夏浪祭》，祭出百米滑水道與兒童免費入園優惠，吸引親子同樂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雙十連假最「涼」的去處在這裡！山上花園水道博物館將於10月10日至12日舉辦六周年館慶《夏浪祭》，活動期間「12歲以下兒童免費入園」，並推出長達100公尺的超巨大滑水道，結合水流奔騰意象，邀大小朋友一起化身「小水滴」，盡情體驗夏日最後的暢快與歡笑。

館方表示，《夏浪祭》不僅有百米滑水道，還打造多元遊樂設施滿足不同年齡層需求。園區新增大型氣墊遊戲城堡與三座充氣水池，適合年幼孩童安全玩樂；既有戲水池也同步開放，全家大小都能放電一整天。

今年活動結合自然教育與地方特色，推出兩大體驗亮點：「攀樹體驗」由專業教練帶領，挑戰高處視野與肢體協調；「蜂農體驗」則讓親子走進蜂巢世界，認識蜜蜂生態與採蜜過程，寓教於樂。

此外，館內同步登場「創意市集」，集結文創手作、美食攤位與親子互動遊戲，現場還有花朵造型氣球、冰淇淋小物作為活動獎品，讓大小朋友在遊戲中收穫驚喜。館方表示，希望透過入園優惠與多元體驗，讓每個家庭都能在連假裡留下幸福回憶。

水道博物館自開館以來持續推廣寓教於樂，今年六周年慶更以「水」為主題，融合自然、生態與休閒，打造限定三天的夏日嘉年華。館方呼籲民眾把握連假檔期，無論是體驗百米滑水道、陪孩子玩氣墊城堡，或參加攀樹、蜂農活動，都是今秋最值得造訪的親子盛會。