台南好young親子場壓軸登場　東區時代公園湧近6000人同樂

▲「2026台南好young」親子活動壓軸場13日在東區時代公園登場，吸引近6000人次參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」最後一場親子活動，13日在東區時代公園熱鬧登場，由豆子劇團帶來親子戲劇《沙漠巫婆》揭開序幕，並邀請氣球頑童SUMMER、親子馬戲「葉爸爸帶著葉霏霏」，以及金氏世界紀錄保持人楊元慶輪番演出，吸引近6000人次參與，現場笑聲與掌聲不斷。

市長黃偉哲也親自到場，透過機智有獎徵答與親子互動，和大小朋友近距離同樂。他表示，今年特別規劃三場「太空站」系列親子活動，結合劇團演出、街頭藝人及闖關體驗，希望讓孩子在遊戲中學習、家長在陪伴中留下共同回憶。

黃偉哲也預告，接下來台南將迎來三場大型演唱會，包括耶誕搖滾演唱會、南瀛草地音樂會及跨年演唱會，卡司集結玖壹壹、告五人、動力火車、AcQUA源少年、F.F.O、郭書瑤、日本歌手川西奈月，以及韓國啦啦隊女神李多慧等，陣容堅強、精彩可期。

黃偉哲強調，「台南好young」已逐步成為城市重要品牌活動，每年吸引大量歌迷與遊客造訪，也邀請大家在參與演唱會之餘，順道走訪台南、品嚐在地美食，放慢腳步迎接新的一年。

活動現場氣氛熱絡，劇團演出寓教於樂，造型氣球攤位大排長龍，親子馬戲及溜溜球高難度技巧更成為全場焦點，讓大小朋友玩得不亦樂乎；立委陳亭妃辦公室代表亦到場共襄盛舉。

市府也提醒民眾別錯過「2025台南購物節」，消費滿50元即可登錄抽獎，有機會抽中百萬Toyota電動車，活動至2026年3月1日止，還有家電、住宿券及每月8萬元現金獎；自12月起加碼推出「週週抽」，每週二抽出智慧電車與現金獎等總價值逾10萬元好禮，消費越多、中獎機會越高。