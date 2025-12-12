桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司落實防災規範成典範

▲環保局專門委員姚敦明（左）頒發感謝狀給友源公司。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局12日頒發感謝狀給龍潭區「友源貿易公司」，肯定該公司在火災預防自治條例公告後，依規定申領核可文件，並自主降低硝酸鈉存量、完善防爆設施、製作危害辨識卡及增設火警探測器連線第三方等措施，落實防災規範，成為今年2月公告後，爆裂物先驅化學物質首批納管高風險場所13家中的代表模範，展現企業防災決心。

頒發感謝狀的環保局專門委員姚敦明指出，桃園市今年公告納管的爆裂物先驅化學物質場所，已完成13家高風險業者現場輔導訪視，逐一檢視登記申報、消防設施改善、防爆器具使用、危害辨識卡製作及火警探測器連線第三方等項目，確保措施落實。

▲友源公司落實防災規範成典範。（圖／環保局提供）

友源公司雖僅從事化學品買賣與貯存，未涉生產製造，但平日硝酸鈉貯存量約200公噸。公司在公告後立即配合申領核可文件，並依規定推動改善，包括減量貯存、採用RC結構牆與防火建材、依安全距離設置防火隔離、分區管理危險物品，以及自主辦理災防演練，全面強化管理、降低事故風險。

環保局強調，火災預防自治條例的推動，目的在於協助業者提升災防管理，降低事故風險，確保營運穩定與永續經營。友源公司落實各項防災措施，成為優良的楷模，並將代表桃園參加115年環境部化學物質管理署辦理之績優運作管理聯防組織選拔。市府期盼更多業者積極投入減災、降災等預防性工作，讓工廠與倉庫更安全，讓市民居家與工作環境更安心，共同打造一個能放心生活、安心工作的桃園。

桃園市政府為進一步落實工廠的風險預防，自113年起全國首創「跨局處合作的高風險場所納管制度」，並於今年2月21日依自治條例公告第一批納管對象，涵蓋工廠危險物品、公共危險物品、爆裂物先驅化學物質及低溫冷凍倉儲等類型。根據消防局統計，今(114)年1至11月桃園工廠與倉庫火災共53件，較去年同期下降24.3%，創近十年同期最低。