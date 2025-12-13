10位萌系吉祥物齊聚台南　黃偉哲陪孩子同樂「萌市力」爆棚

▲「2025超偶聯盟 台南萌市力」13日在麻豆曾文市政願景園區登場，10位萌系吉祥物合體吸引親子同樂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「葫蘆埤玩埤一夏」系列主題活動之一「2025超偶聯盟 台南萌市力」，13日在麻豆曾文市政願景園區熱鬧登場，10位超人氣萌系吉祥物首次合體亮相，吸引大批親子到場同樂，現場氣氛又萌又嗨。

市長黃偉哲表示，本次活動集結魚頭君、菜籃仔、大員與甜甜、豆哥與凱娣、蛙寶、KOKO、統一獅萊恩、灰熊熊等10位來自市府不同局處與地方團隊的超人氣吉祥物，象徵台南多元文化與豐沛能量。透過趣味競賽與近距離互動，不僅讓孩子們玩得開心，也讓家長感受到台南在地品牌的溫暖與創意。

黃偉哲也穿梭於現場市集攤位，品嚐菱角、雞蛋糕等台南特色小吃與手作小物，並不時停下腳步與小朋友互動、合影，現場洋溢親子同樂的溫馨氛圍。

活動現場另設置5座大型人氣氣偶，包括泡湯版魚頭君、菜奇鴨、卡比胖拉、巷仔Niau與元氣萊恩，以及2座大型遊戲氣墊，吸引親子排隊拍照、盡情放電，成為全場人氣焦點。

觀光旅遊局指出，活動現場規劃25攤特色市集與多場街頭藝人演出，只要完成四項趣味闖關任務，即可獲得50元市集券，提升親子互動參與感；立委陳亭妃辦公室代表也到場共襄盛舉。

觀旅局補充，台南聖誕燈節將於14日晚間在安平河樂廣場點燈，並推出園遊會、闖關遊戲、聖誕市集及胖卡美食；12月24日將舉行平安夜報佳音，12月25日於新營文化中心廣場辦理「聖誕甜蜜市集及報佳音晚會」，邀請民眾一同感受台南濃厚的節慶氛圍。