瑞豐夜市「假鈔黨」2女買刈包珍奶騙真鈔　攤商逮人氣炸報警

▲瑞豐夜市出現假鈔黨，兩名女子以千元假鈔消費後詐換真鈔。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄瑞豐夜市出現詐騙假鈔黨！珍奶刈包攤商控訴，竟有消費者拿道具千元鈔來消費，藉找錢來詐換真鈔，攤商發現後當場報警，警方到場後逮捕2名女子。攤商透露，2名女子一共上門消費3次，第一次先拿真鈔消費換取信任，見店家忙碌不注意，第二次改拿假鈔行騙得逞，沒想到竟三度上門終於被逮。

事發在11日晚間6點多，警方接獲瑞豐夜市攤商報案，員警到場時，攤商控訴來店消費的23歲陳姓女子、35歲謝姓女子持道具紙鈔消費，意圖找零換取真鈔。

▲女子以道具紙鈔消費得逞（圖／記者許宥孺翻攝）



警方現場查獲4張道具紙鈔，罪證確鑿，2名女子啞口無言，依詐欺罪嫌，將陳女、謝女帶回派出所，全案移送高雄地方檢察署偵辦。

受害攤商還原當時情況，表示這兩名女子第一次先掏真鈔購買，接著刻意挑店家忙碌時下手，其中一人先持一千元假鈔消費並成功換取真鈔，一旁的同黨見得逞，也表示也消費購買，兩人雙雙得手後離開，等他忙完時，才發現收到假鈔，依疊錢的順序來判斷，就是兩名女子作案。

▲店家發現後氣炸報警。（圖／記者許宥孺翻攝）



攤商痛斥，錢已經難賺，消費者又一而再再而三持假鈔上門消費，這就是蓄意，非常惡劣。沒想到這兩名女子食髓知味，竟然第三度上門，直接要用假鈔換真鈔，他已對這兩名女子有印象，當場報警處理。

攤商無奈地說，雖然真鈔和假鈔材質摸起來有差別，但一忙起來也可能不小心中招，呼籲其他攤商忙碌之餘還是得多注意。