地方 地方焦點

瑞豐夜市「假鈔黨」2女買刈包珍奶騙真鈔　攤商逮人氣炸報警

▲瑞豐夜市出現假鈔黨。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲瑞豐夜市出現假鈔黨，兩名女子以千元假鈔消費後詐換真鈔。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄瑞豐夜市出現詐騙假鈔黨！珍奶刈包攤商控訴，竟有消費者拿道具千元鈔來消費，藉找錢來詐換真鈔，攤商發現後當場報警，警方到場後逮捕2名女子。攤商透露，2名女子一共上門消費3次，第一次先拿真鈔消費換取信任，見店家忙碌不注意，第二次改拿假鈔行騙得逞，沒想到竟三度上門終於被逮。

事發在11日晚間6點多，警方接獲瑞豐夜市攤商報案，員警到場時，攤商控訴來店消費的23歲陳姓女子、35歲謝姓女子持道具紙鈔消費，意圖找零換取真鈔。

▲瑞豐夜市出現假鈔黨。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女子以道具紙鈔消費得逞（圖／記者許宥孺翻攝）

警方現場查獲4張道具紙鈔，罪證確鑿，2名女子啞口無言，依詐欺罪嫌，將陳女、謝女帶回派出所，全案移送高雄地方檢察署偵辦。

受害攤商還原當時情況，表示這兩名女子第一次先掏真鈔購買，接著刻意挑店家忙碌時下手，其中一人先持一千元假鈔消費並成功換取真鈔，一旁的同黨見得逞，也表示也消費購買，兩人雙雙得手後離開，等他忙完時，才發現收到假鈔，依疊錢的順序來判斷，就是兩名女子作案。

▲瑞豐夜市出現假鈔黨。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲店家發現後氣炸報警。（圖／記者許宥孺翻攝）

攤商痛斥，錢已經難賺，消費者又一而再再而三持假鈔上門消費，這就是蓄意，非常惡劣。沒想到這兩名女子食髓知味，竟然第三度上門，直接要用假鈔換真鈔，他已對這兩名女子有印象，當場報警處理。

攤商無奈地說，雖然真鈔和假鈔材質摸起來有差別，但一忙起來也可能不小心中招，呼籲其他攤商忙碌之餘還是得多注意。

12/11 全台詐欺最新數據

487 3 3685 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

最挺青年城市！新竹縣首屆公民提案競賽頒獎　詐騙防線、AI智慧旅遊創意驚艷全場

陳以信出書談AI治理　拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場　300家品牌店櫃愛心價一折起

桃園舊城再生基地成果展　以文化行動推動舊城新能量

民宿業者行動宣傳車打造城市名片 　引爆320+1城市博覽會熱潮

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司落實防災規範成典範

連續10年助學　桃園威天宮頒發警大獎助學金

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署　聚焦打詐、反毒、國民法官應變

「永續願景館Wooden Wonders」　亮相320+1嘉義城市博覽會

最挺青年城市！新竹縣首屆公民提案競賽頒獎　詐騙防線、AI智慧旅遊創意驚艷全場

陳以信出書談AI治理　拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場　300家品牌店櫃愛心價一折起

桃園舊城再生基地成果展　以文化行動推動舊城新能量

民宿業者行動宣傳車打造城市名片 　引爆320+1城市博覽會熱潮

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司落實防災規範成典範

連續10年助學　桃園威天宮頒發警大獎助學金

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署　聚焦打詐、反毒、國民法官應變

「永續願景館Wooden Wonders」　亮相320+1嘉義城市博覽會

少時Tiffany螢幕初吻就是男友卞耀漢！　羞認「親到嘴巴腫起來」

馬博橫斷2山友受傷！黑鷹直升機飛太平谷救援　吊掛下山送醫

質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

竹科夢碎！頂大碩士想等更好「連拒6次台積電屎缺」後悔了

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

麥當勞偷拍少女如廁！她大喊「誰啊」　變態保全3度犯案被逮

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

國3草屯段7車追撞！　竟是聯結車駕駛「酒駕還亂切車道」釀禍　

【我就想抱著睡！】婦人堅持領130萬理由超瞎 警民勸阻講到嘴快破

畫面曝！自小客左轉遭對向直行車攔腰撞…180度甩尾

高雄市前金區中正三路、開封路口今(13日)凌晨發生一起車禍，李姓男子(30歲)駕車行經路口左轉時，遭對向直行的轎車攔腰猛撞，車身嚴重凹陷，所幸李男命大僅輕微擦挫傷、未送醫，對向黃姓女駕駛(69歲)則是身體不適，送醫救治。詳細肇事原因還有待釐清。

瞬間畫面曝！高雄54歲警抓車手　騎車自撞違停貨車亡

即／高雄警抓車手殉職　騎車撞違停貨車身亡

快訊／高雄遊覽車路口撞雙載機車！阿公阿嬤倒地

獨／女大生腦傷眼球不受控！醫完成擺脫近視眼心願

高雄瑞豐夜市假鈔鼓山分局詐欺

