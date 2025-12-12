　
地方 地方焦點

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署　聚焦打詐、反毒、國民法官應變

▲台南地檢署舉辦2025年度檢警聯席會議，百餘名跨機關代表齊聚研商治安與偵查策略。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署舉辦2025年度檢警聯席會議，百餘名跨機關代表齊聚研商治安與偵查策略。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署10日下午於9樓大禮堂召開「2025年度檢警聯席會議」，由檢察長鍾和憲親自主持，並邀集台灣高等檢察署臺南檢察分署檢察長黃玉垣及台南地院法庭長馮君傑到場指導。

市府副秘書長殷世熙、警察局長林國清、調查局、廉政署、憲兵隊、海巡、移民、矯正、消防、衛生、林務、教育、稅務等跨機關代表超過百人與會，陣容龐大，展現南部執法系統高度整合的氣勢。

▲台南地檢署舉辦2025年度檢警聯席會議，百餘名跨機關代表齊聚研商治安與偵查策略。（記者林東良翻攝，下同）

黃玉垣檢察長指出，此次會議最大特色就是「多元力量共同參與」，尤其在政府重中之重的打詐政策上，台南地區能整合跨單位能量，成效亮眼。他也逐一回應與會報告內容，對檢警團隊的努力大加肯定。

▲台南地檢署舉辦2025年度檢警聯席會議，百餘名跨機關代表齊聚研商治安與偵查策略。（記者林東良翻攝，下同）

鍾和憲檢察長則感謝各單位一年來的支持與協力。他表示，未來仍將在政府「五打七安」政策路線下，持續全力打擊黑金、槍毒與詐欺，讓社會秩序更穩定、人民更安心，推動臺南邁向更幸福的城市。

會議後續由各單位進行業務報告，重點聚焦在本年度台南各類犯罪態樣、家暴與婦幼案件偵辦品質、被害人保護以及提升移送案件證據呈現精細度等議題，共同凝聚執法標準與偵查方向。

鍾檢察長也提出明年度五大重點工作：一、因應國民法官法自2026年1月1日擴大適用，提前做好審檢配套準備。二、持續強化打詐、阻詐作為，守住民眾荷包與安心感。三、依行政院新世代反毒策略第三期目標，從供需阻斷到個案復歸，全程落實「毒品施用者再犯防止推進計畫」。四、強化偵辦環保、國土維護與妨害綠能產業等新型態犯罪。五、迎接115年11月28日地方選舉，提前佈局查賄、查賭盤、查假訊息與境外勢力資金介選，全力維護選舉公平與社會穩定。

▲台南地檢署舉辦2025年度檢警聯席會議，百餘名跨機關代表齊聚研商治安與偵查策略。（記者林東良翻攝，下同）

台南地檢署表示，此次聯席會議讓跨域合作網絡更加緊密，未來將與各單位持續協力，全面執行「五打七安」與2026年選舉查察等核心任務，共同守護南部治安，讓市民生活更平穩、更有安全感。

12/10 全台詐欺最新數據

關鍵字：

台南地檢署打詐反毒國民法官應變

