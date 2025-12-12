桃園舊城再生基地成果展　以文化行動推動舊城新能量

▲「RE Origin- birth 桃園舊城再生基地」舊城生活客廳場景。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局12日指出，「RE: Origi—birth 桃園舊城再生基地成果展」即日起至115年1月4日於大廟口派出所—桃園舊城再生基地展出。展覽以「原點」為策展核心，回望桃園舊城作為城市發展起點的歷史脈絡，呈現桃園城市創意設計中心過去一年多來推動舊城再生的政策實踐與文化行動，歡迎市民朋友前來參展。



桃園舊城(桃仔園)為桃園最早發展的城市核心，承載著廟宇信仰、商業街廓、老店記憶與日常 生活紋理。配合桃園市政府推動「舊城再生計畫」，文化局自113年起將大廟口派出所委託桃園市 文化基金會，由桃園城市創意設計中心營運並設置「舊城再生基地辦公室」，以藝術、創意與設計 為手段，作為舊城再生的行動據點，逐步促進空間活化與街區文化串聯。

▲RE Origin- birth 桃園舊城再生基地。（圖／文化局提供）



此次成果展以「回到原點」、「打開記憶」、「交流與共感」為策展主軸，透過物件展示、影 像紀錄與互動設計，轉譯舊城的生活風景與行動歷程。展場中重現舊城生活客廳的日常情境，引導 觀眾回望街區的共同記憶，並透過親子共創與互動體驗，讓不同世代的觀眾得以從自身經驗出發， 感受城市記憶的延續與轉化。

▲「RE Origin- birth 桃園舊城再生基地」市民觀賞展覽。（圖／文化局提供）

過去一年，舊城再生基地透過常設展、文化走讀、工作坊及多元街區活動，持續累積在地文化 能量，並串聯居民、創作者與周邊文化場域，形塑穩定的街區文化網絡。同時推動「舊城再生實驗 基地(URS)」計畫，媒合創作團隊進駐舊城，讓藝術自然融入生活場景，為舊城注入新的生活節奏與 文化想像。



桃園城市創意設計中心表示，城市更新不只是空間改善，更需透過文化行動回應居民生活與世 代需求。舊城再生基地作為文化實驗與行動的平台，將持續以文化導入與街區實踐為核心，串聯舊 城的過去、現在與未來，讓舊城成為持續生成、由市民共同參與書寫的生活場域。