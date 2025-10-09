注意！內政部啟動備役替代役助花蓮重建　未報到失聯恐吃20萬罰金

▲替代役備役首度勤務召集，千人跨區助花蓮災後復原。（圖／內政部提供）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，此次內政部首度啟動替代役備役役男勤務召集，在10月13日至17日、10月20日至24日分二梯次辦理，每梯召集120人，投入協助災後復原工作。要注意的是，若備役替代役男未依規定報到，超過7日的話，最高可處20萬元以下罰金，或判處1年以上、2年以下有期徒刑。

內政部說明，自9月24日起，首次啟動跨縣市調度替代役支援機制，分批調派各直轄市、縣（市）政府及替代役訓練班役男前往花蓮光復鄉支援災後復原任務，役男化身鏟子超人，協助當地民眾清淤、清理家園與校園，並協助收容安置、物資發送、志工引導等工作，雖然泥水夾雜著汗水，但仍澆不息支援役男的救災熱忱。

內政部已核定花蓮縣政府啟動替代役備役役男勤務召集，自10月13日至17日、10月20日至24日分二梯次辦理，每梯次召集120人，共計240位備役役男投入協助災後復原工作。現役役男部分，也同時採輪替方式，由不同縣市役男分批投入支援，讓花蓮復原重建的動能能夠持續並擴大，協助民眾儘速恢復正常生活，有效驗證替代役防救災協作人力調度機制及執行效率。

內政部指出，這些派遣協助救災的替代役役男均有接受初級救護技術員（EMT-1）、防災士與志工服務等課程訓練合格，具備災害應變、基層協作、社區服務等多項專業能力，這次災後支援任務，是訓練成果的實地驗證，未來將持續強化替代役男訓練並與各縣（市）政府合作協助災後復原工作，提升役男在防救災、緊急應變與社區韌性等領域的投入能力，守護人民生命財產安全。

針對備役役男若未依規定報到，役政司長沈哲芳表示，現階段是依照現行《替代役實施條例》第52條規定，針對「不就職役或擅離職役」處置；依規定，逾期超過7天的話，最高可處20萬元以下罰金，或判處1年以上、2年以下有期徒刑。

沈哲芳說，考量現行條文要求累計超過7天才可開罰，法規面對於即時的效應有所欠缺，未來會參考後備軍人相關法規如《防礙兵役治罪條例》進行規劃。根據修法草案，勤務召集違規的刑責為3年以下，演習召集為1年以下，草案已送至行政院研商，並有立法委員提出修正案，期望盡快通過以完善備役召集的法制。