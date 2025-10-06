　
政治

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

▲▼國民黨「民進黨想用惡罷打掉合理監督！奉旨給飯又一樁？《零日攻擊》導演幕後疑雲？拿就業安定基金達2872萬？」記者會-凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

▲凌濤槓上劉世芳。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤昨爆料，中央官員在花蓮馬太鞍溪溢流發生後「在災害應變中心魔性訕笑」，點名內政部長「劉世芳是妳嗎？」中央災害應變中心則回應，部分黨政人士持續刻意以片段畫面進行扭曲抹黑，將依《災害防救法》函送法辦，民進黨團副幹事長范雲則還原音檔指劉世芳苦笑後隨即接了驚嘆「天啊」被刻意截掉。凌濤今（6日）諷刺，對於劉世芳不敢面對「呵呵呵」，卻遭范雲證實，內政部是不是準備自己法辦自己？真是史無前例的「自證己罪」。

凌濤今日上午再發文表示，范雲證實劉世芳面對災情，還笑得出來。花蓮馬太鞍溪橋斷裂，花蓮無語問蒼天理應氣氛凝重的中央災害應變中心，傳出的卻是劉世芳指揮官那格外響亮的「魔性訕笑」。劉世芳的笑聲由民進黨范雲委員「無意間」證實了。想請問賴政府與劉部長，救災不能當成戲看戲，劉部長在會議上展現的不是苦民所苦，而是令人心寒的戲謔。

凌濤進一步指出，更令人詫異的是，政府不想著如何加速救災、安撫人心，反而急著揮舞《災害防救法》的大刀，揚言要將所有質疑的聲音「函送法辦」。救災的效率我們沒看到，打壓質疑的效率倒是挺高。先解決提出問題的人，問題就解決了？事實上，那段引發全民公憤的影片，來源正是「中央災害應變中心」官方YouTube頻道的直播。請問政府，現在是要認證自己官方發布的影片是「假訊息」嗎？下一步，內政部是不是準備自己告發自己、自己法辦自己？這種史無前例的「自證己罪」，我們樂觀其成。

凌濤感嘆，當政府高喊著要打擊抹黑，請問，究竟是誰在抹黑政府？是人民的質疑，還是官員在災情報告中那控制不住的嘴角？同理不難，有良心而已。

花蓮光復救災持續，凌濤2日才質疑內政部延遲13小時發布紅色警戒通報，當時遭劉世芳以通聯紀錄打臉，凌濤昨日則截取樺加沙颱風中央災害應變中心工作會議部分音檔，指有中央官員在堰塞湖發生災害時於會中「呵呵呵呵（魔性訕笑）」，並暗示此人為劉世芳。中央災害應變中心則強調，災後復原仍在進行中，部分黨政人士持續刻意以片段畫面進行扭曲抹黑，將依《災害防救法》函送法辦。

另，民進黨團副幹事長范雲也強調救災第一，並認為「訕笑攻擊」是斷章取義，認真看了原始影像後發現，「那應該是劉部長當時第一次看到空拍馬太鞍溪橋只剩橋墩的苦笑，後面接著說了『天啊』的嘆息」，影片音檔後面刻意被截掉。

更多新聞
8歲童暴斃！　社工被爆「查訪家暴」僅陪玩
凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？
「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　前綠委還原遭抹黑過程
從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院
今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年！　一招吸能量貴人

花蓮馬太鞍堰塞湖堰塞湖國民黨凌濤光復鄉內政部劉世芳范雲

