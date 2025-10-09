輝達落腳北士科卡關中央幫解套　內政部：北市在法規面無太大困擾

▲內政部長劉世芳主持部務會報會後記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達選定北士科T17、T18基地作為海外總部據點，但該處地上權屬新光人壽，目前土地問題持續卡關。總統賴清德昨鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部。對此，內政部長劉世芳今（9日）說，已同意北市府可專案設定地上權，北市送中央審查的辦法也已准予備查，昨天公文也已經出去了，「目前為止，（北市府）在法規的運用上都沒有太大的困擾」。

劉世芳說，輝達當然是全球知名AI產業巨頭，希望在台灣能設點，政府也全力推動。7月16日時，內政部已經正式回函台北市政府，根據「土地徵收條例」有關地上權設定的部分，北市府可以自行訂定辦法。現在過了2個月之後，北市府自行訂出的辦法要送議會同意，然後再送到行政院備查。

劉世芳指出，內政部已經跟工程會、財政部等搜集好意見，第一沒有違憲、第二沒有違反土地徵收條例，准予備查，昨天公文也已經出去了，目前為止在法規的運用上都沒有太大的困擾。

劉世芳提到，今天有傳出輝達有跟經濟部詢問，是不是還有其他的土地能提供；就她了解，財政部的國產署說可以提供5個不同土地給輝達選擇。從這可以看出，行政院跨部會只要輝達有提出需要協助的部分，都會幫忙。

劉世芳說，回到北士科的T17、18，因為是屬於市政府跟民間單位簽訂契約的部分，尊重台北市政府在合法合規的狀況下處理有關契約上的爭議。