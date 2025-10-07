花蓮馬太鞍溪救災維持一級開設　劉世芳：有任何錯假訊息一律送辦

▲內政部長劉世芳7日指，中央應變中心跟花蓮縣府維持一級開設，在這狀態下，如有任何錯假訊息妨害救災，一律送地檢署偵辦。（資料照／行政院提供）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮光復鄉大面積遭馬太鞍溪上游堰塞湖溢流的泥流掩蓋釀災，內政部長劉世芳今（7日）表示，中央應變中心跟花蓮縣府維持一級開設，在這狀態下，如有任何錯假訊息妨害救災，一律送地檢署偵辦。劉世芳也說，另花蓮縣府提到希望中央協助緊急疏散撤離，政委季連成今早會聽取花蓮縣府消防局報告，尤其針對河川水位、土堤或相關工程進度、清淤進度，以及災區志工與民眾的安全部分，這4條件滿足後，自然會做相關疏散撤離演練或警戒範圍重新開設。

國民黨桃園市議員凌濤凌濤5日表示，「馬太鞍溪潰堤半小時之後，中央官員在災害應變中心大聲訕笑，劉世芳是妳嗎？」中央災害應變中心於9月23日下午3時召開的「樺加沙颱風中央災害應變中心第八次工作會報暨情資研判會議」，在會中有以下對話，官員A說，「這是馬太鞍溪橋？」官員B回，「對」 ，官員A則「呵呵呵呵」（魔性訕笑）。

民進黨立法院黨團副幹事長范雲說，「這就是斷章取義，刻意截掉後面，劉部長關切如何保障馬太鞍溪橋附近救災公務人員安全的明確指示」。她也轉述內政部的說明闢謠，中央災害應變中心強調，災後復原仍在進行中，部分黨政人士持續刻意以片段畫面進行扭曲抹黑，將依《災害防救法》函送法辦。

劉世芳7日赴立法院列席行政院長卓榮泰施政報告並備質詢。會前劉世芳向媒體說，有關馬太鞍溪橋，昨天中央災害應變中心開會，「由我主持」，現在是中央災害應變中心跟花蓮縣府仍維持一級開設，一級開設從開始不管是救災、疏散、撤離、災後重建，都是一級災害防治狀態下，如果有任何錯假訊息，除中央災害應變中心，也通知花蓮縣府，錯假訊息妨害救災，一律送地檢署偵辦。

劉世芳說，另花蓮縣府提到希望中央協助緊急疏散撤離，這部分季連成今早會聽取花蓮縣府消防局報告，會做比較好的處理。尤其針對現在4個條件：河川水位、土堤或相關工程進度、清淤進度，以及災區志工與民眾的安全部分，4條件滿足後，自然會做相關疏散撤離演練或警戒範圍重新開設。