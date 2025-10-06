批國民黨消費花蓮災情冷血　她嘆：連鏟子超人也難逃惡質攻訐

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

樺加沙颱風導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤，導致下游的光復鄉被沖毀，目前中央、地方政府以及民間全力協助災後復原。民進黨立委吳思瑤就感嘆，國民黨不救災，只管搶救花蓮王？凌濤找碴抹黑上癮，支持行政院提告！救災不容造謠，災情不該消費，「看看這段時間，藍營政客鎖定攻擊那些人？」從總統賴清德、副總統蕭美琴、農業部長陳駿季及內政部長劉世芳都是主要的對象，甚至連鏟子超人志工也難逃國民黨的惡質攻訐。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，國民黨桃園市議員凌濤日前質疑，內政部延遲發布紅色警戒通報長達13小時，內政部長劉世芳則秀出中央應變災害中心通聯記錄打臉。不過，凌濤5日又稱，「馬太鞍溪潰堤半小時之後，中央官員在災害應變中心大聲訕笑，劉世芳是妳嗎？」中央災害應變中心於9月23日下午3時召開的「樺加沙颱風中央災害應變中心第八次工作會報暨情資研判會議」，在會中有以下對話，官員A說，「這是馬太鞍溪橋？」官員B回，「對」 ，官員A則「呵呵呵呵」（魔性訕笑）。

中央災害應變中心則還原事實經過，並強調，災後復原仍在進行中，部分黨政人士持續刻意以片段畫面進行扭曲抹黑，將依《災害防救法》函送法辦。

此外，近日網路也流傳鏟子超人們在光復車站前合唱〈島嶼天光〉的影片，國民黨發言人李明璇批這些志工都是「青鳥」，非常噁心，言論一出遭網友炎上。她4日澄清，綠營側翼把她的發言掐頭去尾，她真正批評的是那些噁心的青鳥，把災民最痛苦的時候，當政治表演的舞台。

當事人5日下午則舉著「台灣有你真好、辛苦了」的牌子到國民黨中央黨部前，要求李明璇出面道歉。他強調，現場狀況是大家團結盼為光復和馬太鞍部落做更多事，讓災民快速重建，李明璇言論是製造對立的奇妙發言，且具貼標籤成分，是用言論製造政治打壓的工具而已。

對此，吳思瑤5日晚間在臉書表示，國民黨不救災，只管搶救花蓮王？凌濤找碴抹黑上癮，支持行政院提告！「救災不容造謠，災情不該消費」，她3日質詢行政院長卓榮泰，就大力建議面對惡質造謠影響救災，該吿就吿，絕不姑息養奸！

重建社會信任，吳思瑤建議，內閣要有SOP，第一，收集輿情；第二，精準闢謠；第三，快速擴散；第四，司法告發。「看看這段時間，藍營政客鎖定攻擊那些人？」從總統賴清德、副總統蕭美琴、農業部長陳駿季及內政部長劉世芳都是主要的對象，甚至連鏟子超人志工也難逃國民黨的惡質攻訐。

吳思瑤指出，凌濤公布中央災害應變中心的會議對話，影射劉世芳在會議中「訕笑」。現在是大家來找碴嗎？明明劉世芳會議中對馬太鞍橋斷橋感到震驚，苦笑幾聲還大呼「天啊」，接著嚴肅提問了解現況，立即指揮調度。

「這到底是什麼樣可怕的心態？消費災情的國民黨才是冷血！」吳思瑤痛批，凌濤觀看開會實況不是為了關心災情，而是為了剪輯片斷、斷章取義進行政治攻擊，把劉世芳的「苦笑」扭曲為「訕笑」。國民黨一再轉移焦點，只為搶救傅崐萁！

吳思瑤認為，這種不安好心刻意帶風向的操作，才是真正的冷血之徒！沒有魔性訕笑，只有惡性抹黑！支持內政部依《災害防救法》提告，過去造謠被司法認證的凌濤，就等著被法辦吧！

面對指控，凌濤今（6日）諷刺，劉世芳不敢面對「呵呵呵」，卻無意遭范雲證實，內政部是不是準備自己法辦自己？真是史無前例的「自證己罪」。