Cheap提輝達台灣總部解方　劉世芳：北市府經議會報政院核備就可完成

劉世芳7日回應輝達在北市T17、T18基地設海外總部卡關案。

記者蘇晏男／台北報導

輝達（NVIDIA）計畫將海外總部設置在台北市北投士林科技園區T17、T18基地，但與新光人壽、台北市府間因合約條款「建好才能轉移」陷入僵局。網紅「Cheap」指出，北市府可以「再函文內政部」，請中央以「國家重大經濟發展」的理由，專案同意讓新壽把地上權轉給輝達。內政部長劉世芳今（7日）表示，內政部約7月15、16日左右回函北市府，按照土地徵收條例辦理，只要北市府經北市議會報到行政院做好核備，就可以完成。

Cheap昨在臉書以「輝達總部的解方」為題表示，現在北市府與新壽卡在原地，是因為那條「建好才能轉移」的合約條款，市府怕圖利、新壽怕背信，所以最理想的方法是新壽把地上權直接轉給輝達，但反而變成法律上最難走的一條路。

Cheap指出，因根據《台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法》第18條，如果「本府同意」，地上權是可以移轉的。也就是說，市府是可以放行的，如果擔心，北市府可以「再函文內政部」，請中央以「國家重大經濟發展」的理由，專案同意讓新壽把地上權轉給輝達，這樣新壽不用解約，也對得起股東，北市府不用編預算，不會被罵圖利，輝達能直接接手，三贏沒人違法，還不用花納稅人的錢。

劉世芳7日在立法院受訪時表示，輝達要在台北市T17、T18設總部，內政部收到北市府公文後，約7月15、16日左右回函，按照土地徵收條例辦理，只要北市府經北市議會報到行政院做好核備，就可以完成。