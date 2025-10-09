　
    • 　
>
地方 地方焦點

台南藍軍批烏山頭水庫「種電」　蔡育輝：要民進黨中央立即喊停二期種電

記者林東良／台南報導

台南市議會9日進行水利局工作報告，國民黨團議員再度針對烏山頭水庫「水面光電案」開火，痛批中央執意在民生水源地「種電」，不顧民怨與環境疑慮，要求立即拆除一期光電板、全面停工二期計畫，「不要讓鄉親喝光電水」，水利局長邱忠川回應，將向中央轉達議員與地方民意的反對聲浪。

議員蔡育輝指出，烏山頭水庫長年供應民生與農業灌溉用水，卻被光電板鋪滿約12公頃面積，嚴重影響水質與生態。他強調，颱風豪雨已多次造成光電板外洩破損，中央仍一意孤行推動二期工程，地方民眾已群起反對，「民進黨中央的檢測報告人民不再相信」，呼籲應全數拆除一期設施、停止二期施工。

國民黨團同場也建議市府成立「再生水基金」，主張將台南兩座再生水廠（安平與永康）的營運盈餘納入基金管理，讓再生水成為市府「金雞母」，避免重蹈城西焚化爐民間獨攬營利的覆轍。

議員蔡淑惠指出，安平與永康再生水廠共投入超過75億元建設經費，每日供應8.1萬噸再生水給台積電使用，至今銷售金額達10億元，但餘額全回市庫，「應該成立專屬基金，讓收益滾動再投資，興建第三座再生水廠」。

此外，蔡育輝在質詢中也關心花蓮馬太鞍堰塞湖潰壩災情，追問水利局長邱忠川「是溢流還是潰壩？」邱局長解釋說，水滿過水庫溢洪道叫『溢流』，但堰塞湖沒有溢洪道，水從堰塞湖的頭大量流過，底部軟了災害就發生了。蔡育輝再追問，所以是『潰壩』邱局長說，是。為防止悲劇發生，責任歸屬就非常重要，目前馬太鞍高山段由林業署管，河川中段由水保署管，下游由水利署管，如果沒有中央評估錯誤，造成中央主管的堰塞湖『潰壩』，何須由地方政府負責疏散？民進黨中央為何至今還在推卸責任？

議員尤榮智則批評，近日災情頻傳，總統賴清德稱「國軍不入民宅救災」的說法令人錯愕，「這樣會讓基層士氣受挫」。他並提醒市府應加強低窪地區巡視，落實抽水設備調度。

議員林燕祝也指出，永康區中華路CF幹線第三期雨水下水道工程進度僅3%，已三度流標，「政府為拚汙水建置率，反讓雨水工程缺工停擺，這樣淹水問題只會更嚴重」。

整場質詢中，藍營議員火力集中在中央政策與地方執行落差，要求市府在水資源與防災議題上更積極發聲，勿讓民怨持續擴大。

台南市水利局補充說明指出，堰塞湖非人工填築土石壩，為防止災害發生，監測及，疏散是保全民眾生命安全重要措施，近期花蓮堰塞湖災害事件，民眾關注台南市境內水庫，是否會因溢流而危及下游安全。水利局表示，境內水庫均由中央管理，水庫興建其土石壩在施工過程中皆經嚴格的品質管制與安全檢驗，確保結構穩固與運作安全，此外，水庫管理單位均依照「水庫建造物安全評估辦法」規定，定期執行水庫安全評估及安全檢查，監測機制相當嚴謹，確保水庫營運安。

▲曾文水庫大壩溢洪道上游。（記者林東良翻攝，下同）

▲曾文水庫大壩溢洪道下游。（記者林東良翻攝，下同）

水利局說，天然堰塞湖壩體多由山崩或滑坡的鬆散岩塊組成，壩體穩固及安全性遠不如人工填築的水庫土石壩壩體。水利局指出，水庫土石壩的設計及施工管制嚴格，設計上會設置「溢洪道」，在水位上升至一定高度時，可自動或人工開啟排放多餘水量，以避免水位過高危及壩體安全，因此，水庫之洩洪，也屬正常排洪作業，民眾無需過度擔心。然而堰塞湖是因地震或大規模崩塌阻斷河道所形成，與人工興建的水庫不同，並未設置溢洪道等安全排洪 設施。當降雨使水位上升至堰頂產生溢流時，水流會對堰體產生淘刷作用，若堰體結構鬆散，恐導致潰決，進而危及下游地區安全。

曾文水庫大壩溢洪道上游側照片。

水利局強調，為防止堰塞湖潰決造成災損，最有效的 方式是加強監測與預警，密切觀測水位變化，並在溢流前 及早疏散下游民眾至安全地點，確保生命安全。


 

