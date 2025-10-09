快訊／雄檢抗告成功！三地總裁鍾嘉村2千萬交保翻盤　遭羈押禁見

▲三地集團總裁鍾嘉村。（圖／民眾提供）



記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

台南將軍光電弊案延燒，橋頭地檢署2日起訴前台南市議長郭信良及三地集團總裁鍾嘉村等4人，鍾嘉村又被高雄地檢署查出，其公司涉及《證交法》不法操作，偵訊後依違反證交法、背信罪聲押，但3日下午法院開羈押庭審理後，裁定鍾嘉村以2000萬元交保，但雄檢提出抗告，高雄地院今日下午重開羈押庭，裁定羈押禁見。

▲▼三地集團總裁鍾嘉村先前以2000萬元交保。（圖／民眾提供）



回顧此案，檢調追查台南將軍一處大型光電廠開發案，發現三地集團及相關業者疑似透過不當手段，爭取行政便利與土地開發利益，郭信良等人涉嫌從中協助，2日偵結起訴。

不料，鍾嘉村後續又被調查局人員盯上，高雄地檢署懷疑三地集團涉及《證交法》不法操作，此案件是開陽能源在屏東獅子鄉、車城鄉的屏鵝公路旁開發太陽能光電場，總開發面積達130公頃，鍾嘉村旗下的上市公司「北基」子公司合豐能源與開陽能源共同開發。

檢調查出，開陽能源提供給北基的財報不實，讓北基受影響而有不利投資，因此約談三地集團總裁鍾嘉村和開陽能源董事長蔡宗融到案，複訊後將兩人後依違反證交法、背信等罪嫌聲押，法院審理後3日裁定鍾嘉村以2000萬元交保，蔡則被請回。

雄檢對兩人的裁定都提出抗告，昨日高雄高分院裁定發回地院，地院今天下午再開羈押庭，經法官就鍾嘉村裁定羈押禁見；至於蔡宗融部分則仍在開庭中。