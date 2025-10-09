林宜瑾涉詐助理費1412萬起訴　民進黨廉政會：一審判決有罪就處分

▲立委林宜瑾涉嫌詐領助理費1412萬元，檢方依貪污治罪條例起訴。（記者林東良翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委林宜瑾涉虛報助理名冊詐領助理費1412萬，台南地檢署今（9日）依貪污罪起訴。南檢表示，林宜瑾利用民意代表身分詐領公費助理費，嚴重損害公務廉潔形象，雖其已繳回全額犯罪所得，仍應依法究責，藉以警惕公職人員勿以身試法。民進黨廉政會主委邱駿彥表示，廉政會已經立案，會先請林宜瑾來說明，時間最快應該在下個月例會，會看涉案的情節，之後依照民進黨廉政條例，一審判決有罪後處分。

南檢指出，林宜瑾自2009年至2024年間，歷任台南縣議員、市議員與立法委員期間，多次利用職務機會，以虛構助理人員名冊或申報不實薪資方式，詐取議會與立法院公費助理費用，共計新台幣1412萬7388元。南檢強調，林宜瑾雖涉案金額龐大，但已於偵查期間全數繳回犯罪所得，並坦承部分犯行，依《貪污治罪條例》第8條第2項規定，檢方建請法院從輕量刑。

民進黨廉政會主委邱駿彥表示，廉政會已經有立案了，林宜瑾現在被起訴，來不及排進15日的開會議程，當天會討論民進黨立委林岱樺案，至於林宜瑾案會先請她來說明，時間最快應該在下個月例會。

邱駿彥指出，但會不會因為起訴就處分？還不至於。第一、林宜瑾不是貪污治罪條例，她是助理費的問題，涉及偽造文書部分；另外，相較於其他人來講，她的助理費案額度並不是那麼高。一般的話，可能會看涉案的情節，然後來決定依照民進黨廉政條例，一審判決有罪再處分。