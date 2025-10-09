綠委林宜瑾涉詐助理費千萬遭起訴　吳宗憲分析：7年以上重罪跑不掉

▲民進黨立委林宜瑾。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委林宜瑾涉嫌詐領助理費，金額高達1412萬餘元，台南地檢署今(9日)偵查終結，依貪污治罪條例等罪嫌起訴。對此，前檢察官、現任國民黨立委吳宗憲認為，檢方請求從輕量刑是一個正常的做法，這塊不認為是政治上面的考量，但法官判決很難輕到哪邊，這個案子至少「貪污治罪條例第五條」跑不掉，利用職務機會詐領財物，這是7年以上有期徒刑的案子，只要沒有緩刑狀況，可能需要進去關。

吳宗憲於節目《大新聞大爆卦》表示，自己看這個案子比較奇怪的地方，不是大家看到起訴檢方請求輕判，因為坦承犯罪、繳回犯罪所得，依據貪污治罪條例第八條，檢察官本來就會建請從輕量刑。

吳宗憲表示，比較奇怪的地方是，司法在偵辦案件對不同人的手法不太一樣，林宜瑾這個案子涉案金額非常龐大、細節也非常多，涉犯的條文也不只有一個，但是在偵辦過程中都沒有訊息，不像其他人的案件，檢方會拋出源源不絕的資訊提供給週刊、報紙大做文章、人格抹黑被告，似乎在林宜瑾這個案子完全看不到。



吳宗憲認為，檢方請求從輕量刑這部分沒有問題，這是一個正常的做法，以前自己承辦貪污治罪條例的案子，當事人只要承認或繳回犯罪所得，自己也會這麼做，這塊不認為是政治上面的考量。

吳宗憲說，今天林宜瑾的案子即便檢方請求從輕量刑，但將來在法官判決上也很難輕到哪邊，因為這個案子至少「貪污治罪條例第五條」跑不掉，利用職務上機會詐領財物，這是7年以上有期徒刑的案子。

吳宗憲說，加上今天金額非常高，不管怎麼減刑，最後要下緩刑的判決可能比較不容易，除非法官很有勇氣下一個劃時代的判決才有可能緩刑，只要沒有緩刑的狀況，林宜瑾就可能需要進去關，以後排黑條款也會有影響，還有沒有機會出來選都是未定之數。

▼國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）