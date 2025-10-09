　
政治

國民黨主席候選人帶珍奶衝民進黨　「我跟賴清德一樣盼兩岸和平」

▲▼卓伯源帶珍奶拜訪民進黨中央黨部。（圖／記者杜冠霖翻攝）

▲卓伯源帶珍奶拜訪民進黨中央黨部。（圖／記者杜冠霖翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席即將在10月18日改選，候選人之一的卓伯源今（9日）下午帶著4杯珍奶前往民進黨中央黨部拜訪。卓伯源表示，賴清德選總統時，說最想請習近平喝珍奶，我跟賴清德立場一樣，希望台海和平、兩岸不戰，只要自己當選國民黨主席就會再次拜會賴清德，一起帶著台灣的民意到中國邀請習近平，等於他幫賴清德邀請客人喝珍奶，希望習近平到台灣也促成聯合國總部到台灣。也邀請川普到台灣，支持聯合國總部設在台灣的遠大理想，讓人民遠離戰爭、安居樂業，珍珠奶茶就象徵兩岸和平。

▲▼卓伯源帶珍奶拜訪民進黨中央黨部。（圖／記者杜冠霖翻攝）

卓伯源今天突發出行程通知，表示在下午要到民進黨中央黨部拜訪徐國勇、約請賴清德共同商談「兩岸和平、台海不戰」相關議題。不過據了解，卓伯源此次拜訪並未事先知會，徐國勇也仍在國外拜會，卓伯源帶了助理及4杯珍奶到現場卻撲空，原本預計搭乘電梯上樓，後來改在一樓發表談話。

卓伯源帶了助理及4杯珍奶到民進黨中央黨部，並向黨工說，「我本來是要送你們秘書長喝，他不在，那你替他喝」。卓伯源表示，賴清德選總統時，說最想請習近平喝珍奶，他在前幾天也接受美國一個保守派領袖訪問，賴清德有聽到，主持人說川普總統八月提到，習近平說任內不會對台灣動武。

卓伯源接著說明，民進黨主席賴清德希望川普盡力，讓中國大陸永遠不會對台灣動武，川普就可以拿到諾貝爾和平獎，我跟賴清德立場一樣，希望台海和平、兩岸不戰，賴清德多次提到，最想共進晚餐的是習近平，想一起喝珍奶，自己也特別準備珍奶送到民進黨。剛好徐國勇不在，也謝謝黨部同仁出來接待。

卓伯源表示，希望大家共同朝向一個目標，兩岸和平、台海不戰，也希望透過良性對話，自己多次在公開場合宣誓，只要自己當選國民黨主席就會再次拜會賴清德，一起帶著台灣的民意到中國邀請習近平，等於我幫賴清德邀請客人喝珍奶，希望習近平到台灣也促成聯合國總部到台灣。

卓伯源指出，希望在兩岸和平、共享一中的前提下，台灣可以得到永久和平，只要聯合國總部能到台灣，台灣會從區域衝突的中心變成世界和平的起點，晶片產業不用外移、國防經費不用增加，可以把相關預算投資在教育、社會福利、若是跟地方建設上，這是大家共同期待。

卓伯源表示，很高興賴清德重視台海和平，今天送上珍奶致意，希望未來有機會能代表台灣民意、國民黨、民進黨、民眾黨邀請習近平，一起請他喝珍奶，共商聯合國總部遷台，在習近平支持下也邀請川普到台灣，支持聯合國總部設在台灣的遠大理想，讓人民遠離戰爭、安居樂業，珍珠奶茶就象徵兩岸和平。

神說吸金45億全台3千人受害！驚人鈔票磚曝光
快訊／老虎溝罹難台灣人身分曝光！
快訊／台股安啦！國安基金進場184天　確定繼續護盤
台新、新光投信合併　金管會點頭了
轉落腳松南營區？　蔣萬安稱輝達「已看過」：年底前有初步結果
簡舒培問新壽開百億解約「卻不送公文」　蔣萬安冷回：妳去問它
311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸終於找到了
Fumi阿姨「醫學系友人突傳1張圖」！北捷嬤現身台大

國民黨主席候選人帶珍奶衝民進黨　「我跟賴清德一樣盼兩岸和平」

民進黨立委林宜瑾涉嫌詐領助理費，金額高達1412萬餘元，台南地檢署今(9日)偵查終結，依貪污治罪條例等罪嫌起訴。對此，前檢察官、現任國民黨立委吳宗憲認為，檢方請求從輕量刑是一個正常的做法，這塊不認為是政治上面的考量，但法官判決很難輕到哪邊，這個案子至少「貪污治罪條例第五條」跑不掉，利用職務機會詐領財物，這是7年以上有期徒刑的案子，只要沒有緩刑狀況，可能需要進去關。

卓伯源民進黨珍奶和平中國國民黨習近平川普賴清德

