國民黨主席候選人帶珍奶衝民進黨　「我跟賴清德一樣盼兩岸和平」

▲卓伯源帶珍奶拜訪民進黨中央黨部。（圖／記者杜冠霖翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席即將在10月18日改選，候選人之一的卓伯源今（9日）下午帶著4杯珍奶前往民進黨中央黨部拜訪。卓伯源表示，賴清德選總統時，說最想請習近平喝珍奶，我跟賴清德立場一樣，希望台海和平、兩岸不戰，只要自己當選國民黨主席就會再次拜會賴清德，一起帶著台灣的民意到中國邀請習近平，等於他幫賴清德邀請客人喝珍奶，希望習近平到台灣也促成聯合國總部到台灣。也邀請川普到台灣，支持聯合國總部設在台灣的遠大理想，讓人民遠離戰爭、安居樂業，珍珠奶茶就象徵兩岸和平。

卓伯源今天突發出行程通知，表示在下午要到民進黨中央黨部拜訪徐國勇、約請賴清德共同商談「兩岸和平、台海不戰」相關議題。不過據了解，卓伯源此次拜訪並未事先知會，徐國勇也仍在國外拜會，卓伯源帶了助理及4杯珍奶到現場卻撲空，原本預計搭乘電梯上樓，後來改在一樓發表談話。

卓伯源帶了助理及4杯珍奶到民進黨中央黨部，並向黨工說，「我本來是要送你們秘書長喝，他不在，那你替他喝」。卓伯源表示，賴清德選總統時，說最想請習近平喝珍奶，他在前幾天也接受美國一個保守派領袖訪問，賴清德有聽到，主持人說川普總統八月提到，習近平說任內不會對台灣動武。

卓伯源接著說明，民進黨主席賴清德希望川普盡力，讓中國大陸永遠不會對台灣動武，川普就可以拿到諾貝爾和平獎，我跟賴清德立場一樣，希望台海和平、兩岸不戰，賴清德多次提到，最想共進晚餐的是習近平，想一起喝珍奶，自己也特別準備珍奶送到民進黨。剛好徐國勇不在，也謝謝黨部同仁出來接待。

卓伯源表示，希望大家共同朝向一個目標，兩岸和平、台海不戰，也希望透過良性對話，自己多次在公開場合宣誓，只要自己當選國民黨主席就會再次拜會賴清德，一起帶著台灣的民意到中國邀請習近平，等於我幫賴清德邀請客人喝珍奶，希望習近平到台灣也促成聯合國總部到台灣。

卓伯源指出，希望在兩岸和平、共享一中的前提下，台灣可以得到永久和平，只要聯合國總部能到台灣，台灣會從區域衝突的中心變成世界和平的起點，晶片產業不用外移、國防經費不用增加，可以把相關預算投資在教育、社會福利、若是跟地方建設上，這是大家共同期待。

卓伯源表示，很高興賴清德重視台海和平，今天送上珍奶致意，希望未來有機會能代表台灣民意、國民黨、民進黨、民眾黨邀請習近平，一起請他喝珍奶，共商聯合國總部遷台，在習近平支持下也邀請川普到台灣，支持聯合國總部設在台灣的遠大理想，讓人民遠離戰爭、安居樂業，珍珠奶茶就象徵兩岸和平。