光復重災要遷村？　原民會：「沒有遷村議題」族人希望原地重建

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖毀光復鄉市區，街頭一片狼藉。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流水淹光復鄉，尤其佛祖街更是重災區，災民要原地重建或集體遷村引發討論。內政部長劉世芳今（9日）表示，目前仍在蒐集意見中，有許多長者不願意離開；若要做中繼屋，目前台糖有提供地點。原民會副主委谷縱‧喀勒芳安則說，「目前沒有所謂遷村議題」，族人就是希望能在原地重建家園。

劉世芳說，現在針對89戶受災戶，有29戶清淤完畢，剩下還在清淤中；其中，有些聯絡得到有些無法，還在一個一個問，問起來每個人意見都不一樣。無論怎樣，我們提供的方案都可做選擇，不論中繼屋、原地重建，當然都要做安全評估，尊重他們的意見。

劉世芳提到，行政院一站式服務會到現場登記，比較容易找得到人，目前佛祖街那邊都沒人，其中甚至有些是連門牌號碼都沒有，國土署同仁是一戶一戶、挨家挨戶去問，13個地方是沒有門牌的，就等他們過來詢問清楚。

劉世芳指出，如果災民有意願要到中繼屋或有其他想法，目前規劃中繼屋的地點是台糖，但是地點是否合適，也還要跟災民朋友一起討論。

原民會副主委谷縱‧喀勒芳安說，不管是中繼屋還是各種需求，都要尊重部落意見，內部要有很高的共識，「目前沒有遷村議題，族人希望就地家園重建」。

至於做法上，谷縱‧喀勒芳安說，由於很多族人鄉親家的門都被大水沖破，會跟國土署合作，請結構技師先做安全評估，接著第二階段是不是用中繼屋的方式，就近的公有地做重建後，回到家屋恢復正常生活。

▲內政部長劉世芳主持部務會報會後記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）