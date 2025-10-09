禪光育幼院兒虐案揭弊者反遭清算　綠委轟：花蓮縣府、衛福部失職

▲「安置機構兒虐問題待解，揭弊者反遭清算」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

近日監察院再度糾正花蓮縣政府對禪光育幼院不當對待案件的處理失當爭議，其中更涉及本案揭弊者遭遇困境，以及中央與地方主管機關監督機制失靈問題。民進黨立委林月琴、陳培瑜與禪光育幼院前院長、吹哨者孟繁嘉以及律師、心理師紀岳良和財團法人人本教育文教基金會今（9日）共同召開「安置機構兒虐問題待解，揭弊者反遭清算」記者會，呼籲衛福部應積極研商修正兒少法規，健全揭弊者保障，並強化中央監督地方及機構權責。

禪光案及其後續裁處結果，不僅凸顯機構兒少遭受不當對待卻求助無門的困境，也揭露部分安置機構長期存在「家族式經營」弊病。現行法制的缺漏，以及中央與地方的監督失能，更進一步致使揭弊者陷入同流合汙、冷眼旁觀或遭重罰清算的道德風險中。

林月琴表示，禪光案凸顯花蓮縣政府及衛福部在機構監督管理的嚴重失職與體制怠惰。首先，花蓮縣府社會處明顯專業失能，在過去多起通報案件中，以不予開案方式消極處理，延宕調查與輔導時機，使求助兒少未能獲得即時保護。

其次，林月琴說，面對本案唯一揭弊者，縣府卻推諉卸責、開罰不手軟，不僅未能查明延遲通報的阻卻違法事由，更將案件曝光媒體廣傳之責，完全歸咎於揭弊者一人，本應配合《兒少權法》修正適用的裁罰基準，卻多年未檢討調整，致使本案裁處金額毫無客觀依據。

最後，林月琴表示，本案中央主管機關衛福部，理應扮演監督地方政府角色，但揭弊者訴願後的審議結果，卻是「照抄」縣府報告，未能進行實質調查，缺乏具體作為而使揭弊者持續深陷體制內、求助無門。

陳培瑜則指出，衛福部近期啟動《兒少權法》修法，應以禪光案為鑑，正視安置機構內部揭弊困境，也應將地方政府人員專業不足、行政怠惰、裁罰混亂等狀況納入考量，強化中央監督地方政府權責。此外，禪光與部分安置機構人員專業知能不足，以醫療藥物為主要介入手段，成效不彰，且經常出現不當對待案例。後續她將督促衛福部改善安置機構人員培育機制。

「我是禪光育幼院前院長，也是揭發事件的吹哨者——孟繁嘉」，孟繁嘉表示，她過去在藥癮與愛滋社區照顧的第一線服務，深知成癮和童年逆境往往息息相關。也因此接任院長時，只希望能用自身經驗，為孩子打造一個不必再增加傷痕的地方。然而，當她看到孩子在機構裡受到不當對待，她知道自己無法沉默。

孟繁嘉認為，揭弊並不是勇敢的選擇，而是不得已的決定。因為若沉默，就等於放任更多童年陰影繼續發生。今天提出的訴求，不是要控訴誰，而是希望大家一起守護孩子。讓揭弊者不再孤立，讓孩子的童年多一點希望，少一點陰影。

紀岳良也指出，花蓮縣政府在法院辯解，說重罰是因吹哨者揭弊讓院生不安、院方管理困難，毫不遮演「清算吹哨者」；然而吹哨者保護法施行半年多，衛福部先照抄花蓮縣政府理由駁回訴願，回覆林月琴竟稱「裁罰為地方政府職權」，可見連中央機關也沒有吹哨者保護的意識。

人本教育基金會執行秘書陳志遠陳志遠表示，依照法規，中央可以對育幼院直接做的事情，就是評鑑。但就算評鑑丙等或丁等，後續限期改善、罰款、停辦、廢止許可，全部都是地方政府的權限！禪光育幼院的孩子，多年來遭到離譜的暴力、性暴力對待，對小孩就是一個長期的災難！花蓮縣府本次堰塞湖疏散和救災不利，後續幾乎是中央接管，但發生在小孩身上的災難，誰可以接管？誰來救小孩？地方政府在社政上失能的時候，救小孩的制度在哪裡？

面對上述問題，記者會上也共同向衛福部及法務部提出訴求，第一，「健全揭弊者保護網」，檢討兒少權法通報義務與個資洩漏的免責規範，並擴大揭弊者保障範圍，避免類似案件重演；第二，「強化中央監督地方權責」，賦予中央監督地方政府及解散機構董事會權責，並檢討裁罰基準與比例原則的適用規範。