公益 公益 互助 溫馨

慈濟第二波慰問金發放　光復災區民眾獲物資與輔具支援

▲▼慈濟第二波慰問金發放　光復災區民眾獲物資與輔具支援。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟基金會持續協助花蓮光復災民，今(10／9)起進行第二波災區發放慰問金與物資。(圖／慈濟基金會提供，下同)

地方中心／花蓮報導

慈濟慈善事業基金會持續投入花蓮光復鄉的災後關懷，趕在雙十連假前，除了在光復糖廠設置醫療站、於光復火車站前設立服務點、並派遣行動餐車供應熱食外，10月9日正式展開第二波慰問金及物資發放行動。這次重點鎖定大安村，接下來也將陸續擴及大平村、大馬村及阿陶莫部落，並同步協助有需求的災戶進行房屋修繕與輔具提供。

▲▼慈濟第二波慰問金發放　光復災區民眾獲物資與輔具支援。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼慈濟第二波慰問金發放　光復災區民眾獲物資與輔具支援。（圖／慈濟基金會提供）

大安村村民王先生受災嚴重，家園幾乎全毀，損失難以估算。他坦言，面對災情只覺得無助，感謝慈濟送來的慰問金和物資，讓一家人多了一分安心。而范女士則獨力撫養兩名孩子，家中雖已清理完畢，但生意受損、住處也暫時借住他人家，未來去向仍未定。她表示：「還好有政府和慈濟的慰問金，至少眼下不用擔心生活。」

村長徐振雄則忙於協助村民，自家物品損壞、救災時腳趾受傷，仍堅守崗位。徐振雄說，大安村約有400戶、逾千人，感謝各界善心人士及慈濟的援助，讓村民得以快速恢復生活。他也提醒大家注意身體健康，積極申請所需物資。

▲▼慈濟第二波慰問金發放　光復災區民眾獲物資與輔具支援。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼慈濟第二波慰問金發放　光復災區民眾獲物資與輔具支援。（圖／慈濟基金會提供）

隨著災區清理進度加快，不少長者及行動不便者向慈濟提出輔具需求。志工們分批從中北部運送電動床、輪椅、助行器等設備，10月9日第一站送抵光復車站前一戶高齡夫妻家。江爺爺、江奶奶因床被毀且行動不便，女兒特地申請電動床與拐杖，慈濟迅速送達，讓一家人感動不已。張女士也表示，原本以為物資運送需要時間，沒想到這麼快就收到，感謝慈濟師兄師姊的幫忙。

大馬村的李家則遭泥流淹至兩公尺高，水電管線全毀，家中唯一經濟來源也因工廠被掩埋而斷絕。慈濟得知後，立即協助修復水電、開挖化糞池，並進行門窗及紗窗修繕，確保居住安全。雖然是否遷村仍在評估中，李小姐感謝慈濟先打造臨時可住的空間，志工也積極申請福慧床及隔屏，幫助災戶不必再睡在地上。

更多新聞
花蓮光復鄉因連日豪雨成災，道路淤積、排水系統嚴重受阻，災後復原刻不容緩。雲林縣環保局8日火速集結清溝精銳，出動10台高壓沖吸兩用清溝車與專業清溝團隊，跨越半個台灣趕赴災區，以行動支援災後環境重建。

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

