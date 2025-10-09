馬太鞍溪堰塞湖最新空拍畫面曝　台大+成大防災專家投入監測

▲台大成大災防團隊9日上午搭乘黑鷹直升機到馬太鞍溪上游勘察堰塞湖。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／花蓮報導

為防範堰塞湖潰決風險、確保下游居民安全，空中勤務總隊第一大隊第三隊9日上午出動駐花蓮黑鷹直升機（編號NA-713），執行馬太鞍溪上游堰塞湖壩體減災工程可行性評估任務，並搭載國立臺灣大學與成功大學兩支研究團隊，以及消防署特搜人員，共同投入現地勘查與監測作業。

空勤總隊表示，該任務係依林業及自然保育署及消防署申請執行，為掌握堰塞湖壩體穩定狀況及水位變化，特別攜帶減災用無人艇與水位監測設備，進行空地聯合現勘。任務前夕（8日）晚間，空勤總隊即與台大及成大研究團隊召開視訊會議，詳細研討任務流程、風險管控與可行性後，於9日上午正式展開行動。

NA-713直升機於清晨6時59分自花蓮機場起飛，7時18分抵達大農大富基地，首先搭載成大測量小組4人與相關裝備，7時42分抵達堰塞湖完成人員與設備吊掛作業，並協助確認現地測量可行性。隨後由成大與消防特搜人員留地執行初步測量，空勤直升機再度返回接載第二批台大研究人員，實施空中勘查與數據蒐集。

直升機全程共執行兩架次任務，協助研究團隊完成設備佈放、水位監測與地形測繪等關鍵作業。由於堰塞湖區域範圍廣、地形複雜，空勤與特搜人員密切配合，歷時超過五小時完成任務。至中午12時45分，NA-713順利返抵花蓮基地，任務圓滿結束。

馬太鞍溪堰塞湖為颱風豪雨導致上游土石崩塌後形成，因地勢狹長、蓄水量大，若再遇強降雨，恐對下游聚落構成威脅。為防範災情擴大，空勤總隊與防災研究單位密切合作，透過空中支援及科技監測方式，持續監控湖體變化。空勤總隊表示，後續將依研究團隊回報結果與林保署合作，評估是否進步進行減災工程，確保居民生命財產安全。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑 金主是桃勤董座趙正宇麻吉



獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝 養7000帳號「收錢就猛攻」