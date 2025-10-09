　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

馬太鞍溪堰塞湖最新空拍畫面曝　台大+成大防災專家投入監測

▲台大成大災防團隊9日上午搭乘黑鷹直升機到馬太鞍溪上游勘察堰塞湖。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台大成大災防團隊9日上午搭乘黑鷹直升機到馬太鞍溪上游勘察堰塞湖。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／花蓮報導

為防範堰塞湖潰決風險、確保下游居民安全，空中勤務總隊第一大隊第三隊9日上午出動駐花蓮黑鷹直升機（編號NA-713），執行馬太鞍溪上游堰塞湖壩體減災工程可行性評估任務，並搭載國立臺灣大學與成功大學兩支研究團隊，以及消防署特搜人員，共同投入現地勘查與監測作業。

▲台大成大災防團隊9日上午搭乘黑鷹直升機到馬太鞍溪上游勘察堰塞湖。（圖／記者張君豪翻攝）

空勤總隊表示，該任務係依林業及自然保育署及消防署申請執行，為掌握堰塞湖壩體穩定狀況及水位變化，特別攜帶減災用無人艇與水位監測設備，進行空地聯合現勘。任務前夕（8日）晚間，空勤總隊即與台大及成大研究團隊召開視訊會議，詳細研討任務流程、風險管控與可行性後，於9日上午正式展開行動。

NA-713直升機於清晨6時59分自花蓮機場起飛，7時18分抵達大農大富基地，首先搭載成大測量小組4人與相關裝備，7時42分抵達堰塞湖完成人員與設備吊掛作業，並協助確認現地測量可行性。隨後由成大與消防特搜人員留地執行初步測量，空勤直升機再度返回接載第二批台大研究人員，實施空中勘查與數據蒐集。

▲台大成大災防團隊9日上午搭乘黑鷹直升機到馬太鞍溪上游勘察堰塞湖。（圖／記者張君豪翻攝）

直升機全程共執行兩架次任務，協助研究團隊完成設備佈放、水位監測與地形測繪等關鍵作業。由於堰塞湖區域範圍廣、地形複雜，空勤與特搜人員密切配合，歷時超過五小時完成任務。至中午12時45分，NA-713順利返抵花蓮基地，任務圓滿結束。

馬太鞍溪堰塞湖為颱風豪雨導致上游土石崩塌後形成，因地勢狹長、蓄水量大，若再遇強降雨，恐對下游聚落構成威脅。為防範災情擴大，空勤總隊與防災研究單位密切合作，透過空中支援及科技監測方式，持續監控湖體變化。空勤總隊表示，後續將依研究團隊回報結果與林保署合作，評估是否進步進行減災工程，確保居民生命財產安全。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑　金主是桃勤董座趙正宇麻吉

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國「流下男兒淚」敬業態度曝光　楊祐寧揭遺憾
全聯、家樂福上百商品「買1送1」！雙十連假祭優惠
快訊／台中BMW飛車撞茶行！兒淚「媽媽攔腰斷了」　相驗結果曝
日圓再貶！續刷8個月新低
騎士闖國道1號！　撞噴當場失去生命跡象
班上連爆黃金葛下毒、性騷！台中師5大失職　開罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

板橋府中商圈驚傳墜樓！41歲男送醫不治　嚇壞逛街民眾

不可以虐兔兔！他逗弄被抓傷爆氣　亂棒狂K拋飛摔死牠...下場曝

桃園自小客追撞等紅燈小貨車　車體變形駕駛不治！瞬撞畫面曝

高雄大坪頂保護區綠地變柏油山！市府：合法但未申請　議員氣炸

萬華警攻堅「士九」象棋賭場！逮19賭客　有人喊餓要吃泡麵

酒駕累犯撞死婦辯「鄉間小路光線太暗」　法官打臉重判7年10月

詐團手法曝！假檢警騙2房產抵押貸2700萬　貸款專員遭判5年

快訊／台中BMW飛車撞茶行！兒淚「媽媽攔腰斷了」　相驗結果曝光

馬太鞍溪堰塞湖最新空拍畫面曝　台大+成大防災專家投入監測

借不到打火機！火爆男吸毒恍惚隨機攻擊　拔釘器K破阿北腦袋

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

板橋府中商圈驚傳墜樓！41歲男送醫不治　嚇壞逛街民眾

不可以虐兔兔！他逗弄被抓傷爆氣　亂棒狂K拋飛摔死牠...下場曝

桃園自小客追撞等紅燈小貨車　車體變形駕駛不治！瞬撞畫面曝

高雄大坪頂保護區綠地變柏油山！市府：合法但未申請　議員氣炸

萬華警攻堅「士九」象棋賭場！逮19賭客　有人喊餓要吃泡麵

酒駕累犯撞死婦辯「鄉間小路光線太暗」　法官打臉重判7年10月

詐團手法曝！假檢警騙2房產抵押貸2700萬　貸款專員遭判5年

快訊／台中BMW飛車撞茶行！兒淚「媽媽攔腰斷了」　相驗結果曝光

馬太鞍溪堰塞湖最新空拍畫面曝　台大+成大防災專家投入監測

借不到打火機！火爆男吸毒恍惚隨機攻擊　拔釘器K破阿北腦袋

台驊9月營收月減4.08%、年減35.75%　公司穩定貨量表現穩健

板橋府中商圈驚傳墜樓！41歲男送醫不治　嚇壞逛街民眾

不可以虐兔兔！他逗弄被抓傷爆氣　亂棒狂K拋飛摔死牠...下場曝

好市多會員「瘋搶金條」！每月賣65億貴金屬　上架幾小時被掃光

黃國昌拋聯合政府非權位分配　鄭麗文認同：藍白需溝通並提共同主張

主播劉盈盈生了！　「見兒子濃眉大眼」笑了：真的不是偷生

人質最快11日獲釋！以色列撤軍時程曝光　川普預計12日抵以色列

林宜瑾涉詐助理費1412萬起訴　民進黨廉政會：一審判決有罪就處分

桃園自小客追撞等紅燈小貨車　車體變形駕駛不治！瞬撞畫面曝

分析10萬起輕生案例　遺書最常提「爸、媽」！反映貧困長照悲劇

「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做

社會熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

立委林宜瑾騙助理費　16年詐1412萬慘了

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

載美眉跑山撞死友！肇事無照猴遭公審

BMW飛車奪命！闆娘斷魂「時鐘停在3：20」

台中茶葉行凌晨遭撞　母子1死1傷

獨／新北國二女生4樓墜落　腦出血左大腿骨折變形

21歲女遭母囚禁3年餓死　告別式僅姊送行

撞擊瞬間曝光！BMW飛彈式「高速炸進茶行」母死子傷

快訊／台中深夜轎車撞入民宅　屋內1女當場死亡

BMW撞茶葉行奪命現場曝！黑底肇事男顱內出血昏迷中

更多熱門

相關新聞

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央「家園支持三方案」每戶慰助金共計35萬元，截至今（9日）止，已受理超過2600件，共有530件災民慰助金完成撥款入帳。行政院政委、工程會主委陳金德表示，慰助服務站國慶連假期間不中斷運作，將持續服務至10月12日，協助災民辦理申請與資料補正。

災後特別條例增250億助花蓮　列堰塞湖監測與清淤、農地復原預算

災後特別條例增250億助花蓮　列堰塞湖監測與清淤、農地復原預算

花蓮堰塞湖溢流後地表持續變形　仍存高度風險

花蓮堰塞湖溢流後地表持續變形　仍存高度風險

行政院今討論災後特別條例追加預算　增至250億助光復鄉重建

行政院今討論災後特別條例追加預算　增至250億助光復鄉重建

即／砂石場遺體證實為失聯闆娘

即／砂石場遺體證實為失聯闆娘

關鍵字：

空勤總隊台灣大學成功大學防災研究中心堰塞湖

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面