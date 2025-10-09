川普出手調停！致函泰國總理　籲「和平解決」泰柬邊境衝突

▲阿努廷證實，川普發親筆信給他。（圖／翻攝自泰國日報）



記者王佩翊／編譯

泰國與柬埔寨7月爆發大規模邊境衝突，泰國總理阿努廷9日表示，美國總統川普已向他致函，希望可以透過對話方式化解泰柬邊界爭端。他同時也指出，是柬方一直拖延解決兩國爭端。

根據《泰國日報》報導，阿努廷9日在曼谷對外證實收到川普親筆信件，並透露川普在信中盼兩國「以協商途徑處理衝突」。

阿努廷向媒體說明，「川普總統寫信給我，希望泰國和柬埔寨能夠透過談判來處理問題。我會依據我們的立場回覆，如果柬方願意配合，泰方也會按程序進行。」

泰方開出重啟談判的3項條件，包括柬埔寨必須從邊境撤離重型軍備、清除地雷設施以及遷移居住在泰方主張領土上的柬國民眾。阿努廷強調，柬埔寨當局一直在拖延解決爭端，泰國才是被入侵和被攻擊的那一方。

對此，柬埔寨方面強烈反駁泰方說法，指出泰國所謂的「爭議區域」實際位於柬國班迭棉吉省烏祖縣勝利村範圍內。柬方強調，早在2000年《柬泰陸地邊界諒解備忘錄》簽署之前，就有柬國公民在該地區長期居住耕種，這些居民並非入侵者，而是合法的當地住民。

阿努廷預計16日出訪寮國，在此之前會前往馬來西亞吉隆坡參加東協峰會。