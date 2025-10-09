　
示警台海！美前議員點出以哈戰爭「3大教訓」　警惕中國威脅

▲▼美國前聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋拉格以「10月7日對美國關於中國的警告」為題，點出3大教訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以哈戰爭打了2年終於迎來第三次停火協議，然而以色列當初就是因為太過自滿，曾深信戰爭永遠不會到來，結果付出慘痛代價。美國前聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）投書華爾街日報，以「10月7日對美國關於中國的警告」為標題點出3大教訓，並提問「對於中國，我們是否落入同樣的陷阱？」

蓋拉格認為，最重要的教訓就是「假想的戰爭確實可能發生」，多年來的相對和平會讓人陷入虛假的安全感之中，以色列從未真正相信哈瑪斯會發動全面入侵，認定加薩問題屬於長期且可控，猶如美國討論中國與台灣的危機一般。

蓋拉格進一步提到，北京政府正在釋放準備戰爭的訊號，就像哈瑪斯在2023年10月7日之前所做的那樣，中方還表明希望要在2027年之前擁有武力奪取台灣的能力，正研發可打擊全球任何目標的核彈頭飛彈，推動軍事現代化、囤積原物料，大幅增加軍費開支。

「中國共產黨不是哈瑪斯」，但蓋拉格說明，以色列人看著哈瑪斯擴大火箭彈庫、測試邊境防禦，美國及其盟友也看著中國大陸組建進攻艦隊並測試防空系統，「我們還需要多少證據來證明北京正在為衝突做準備？如果假設戰爭可能在我們眼皮底下爆發，我們應該要採取哪些不同的行動？」

針對第2個教訓，蓋拉格認為是，經濟邏輯永遠無法戰勝意識形態狂熱，以色列採取多種誘因策略，包括發放工作許可給加薩勞工、明知電力將為哈瑪斯恐怖隧道提供動力卻依然免費供電，但這一切都沒辦法阻止哈瑪斯，哈瑪斯還把提供給平民的數十億美元資金挪為己用，並在開戰第一天就燒掉促進貿易與就業而修建的邊境口岸。

蓋拉格稱，許多美國人依舊相信可透過市場准入的方式來安撫北京，但中國工業基礎的雙重性質，代表著美國消費者正在為中國作戰人員提供資金，「資助你的競爭對手並不會讓他成為合作夥伴，只會讓對方成為更強大的對手」。

蓋拉格提到，第3個教訓就是，若不堅守紅線，將為不可想像的事情敞開大門。以色列曾把哈瑪斯對邊境城鎮發射的火箭襲擊稱為毛毛雨，淡化真主黨在以色列境內搭建帳篷的挑釁，讓對方一次又一次進行試探。

蓋拉格說，美國不能陷入這種思維之中，中國大陸正透過南海挑釁、甚至是經濟脅迫試探模糊界線，俄羅斯戰機與無人機正在試探北約邊境，在愛沙尼亞、波蘭等地發動灰色地帶戰爭，若未能果斷應對，這在地緣政治方面無異於不斷累積的赤字支出，以未來作為抵押，用更大的明日風險換取今日的虛假平靜。

顏正國「流下男兒淚」敬業態度曝光　楊祐寧揭遺憾
全聯、家樂福上百商品「買1送1」！雙十連假祭優惠
快訊／台中BMW飛車撞茶行！兒淚「媽媽攔腰斷了」　相驗結果曝
日圓再貶！續刷8個月新低
騎士闖國道1號！　撞噴當場失去生命跡象
班上連爆黃金葛下毒、性騷！台中師5大失職　開罰6萬

示警台海！美前議員點出以哈戰爭「3大教訓」　警惕中國威脅

示警台海！美前議員點出以哈戰爭「3大教訓」　警惕中國威脅

一個月前（9月9日），以色列以「精準打擊」哈瑪斯領導層為由，對卡達首都杜哈發動空襲。大陸官媒引述文章認為，該事件意外為中國高端武器打入中東市場提供了機會。

