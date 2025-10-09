公廁活春宮！泰男女「肉體交疊」穿透毛玻璃　激戰全程被看光

▲泰國一對情侶霸佔無障礙廁所發生性行為，怎知卻被路人看光光。（圖／TikTok／@user4609781679653，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一對情侶被拍到佔用加油站的無障礙廁所發生性行為，兩人性致高昂，甚至完全沒發現其實外人早已透過半透明玻璃門將兩人的激戰過程看得一清二楚。而這對情侶的荒謬行徑也被民眾拍下上傳，並遭到網友諷刺，「難道付不起旅館錢嗎？」

根據The Thaiger報導，TikTok帳號@user4609781679653於10月7日上傳了4段相關影片影片顯示，這對男女最初在廁所門口交談，隨後進入廁所內發生親密行為。儘管影片隨即在泰國網路上瘋傳，但部分內容目前已經因違反社群規範被平台刪除。

由於這間無障礙廁所是專為身障人士及年長者設計，因此內部燈光明亮，且門板採用磨砂玻璃材質，目的是在緊急狀況下方便外界提供協助。然而這項貼心設計卻意外讓這對情侶的行為暴露無遺。

拍攝者在影片配文寫道，「我可以在這裡坐一整晚。」而影片則顯示他與朋友們就坐在附近觀看兩人的「活春宮」行為，但當事人似乎完全不知道自己被偷窺。

部分網友以幽默角度看待此事，留言稱，「他們出來時會不會覺得尷尬」、「你們拿到了搖滾區的門票」、「他們需要幫忙嗎」、「為什麼要開燈」等調侃內容。但也有網友批評，「連150泰銖（約新台幣140元）的便宜旅館都付不起嗎」、「如果沒錢開房就去野外，公廁是大家共用的」等。

拍攝者並未透露該加油站的確切位置，但表示他們一直等到這對情侶結束離開才走。根據泰國MGR Online報導，在公共廁所進行性行為不僅可能接觸各種細菌和疾病，更可能違反泰國刑法第388條，該條文禁止在公共場所進行猥褻行為，違者最高可處5000泰銖（約新台幣4679元）罰金。