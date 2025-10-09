「川習會」於APEC登場？　大陸外交部回應了

▲川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

亞太經濟合作組織（APEC）峰會月底將在南韓慶州舉行，外界關注「川習會」是否在此期間登場。對此，大陸外交部表示，願與各方一道推動今年的會議取得積極成果，但對中美元首會面一事仍未鬆口。

於今（9）日的大陸外交部例行記者會上，BBC記者提問，中方是否會派員前往韓國參加APEC非正式領導人會議？中方領導人是否會在APEC期間與美國總統川普進行會晤？

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方高度重視亞太經合組織的合作，願與各方一道推動今年的會議取得積極成果，助力亞太和世界的經濟增長。「關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的信息。」

《朝鮮日報》此前報導，大陸國家主席習近平將於本月31日至11月1日以3天2夜的行程訪問南韓，出席在慶州舉行的APEC峰會，逗留在慶州期間，習近平預計將與南韓總統李在明、美國總統川普接連舉行中韓、中美元首會談。

報導指出，如果習近平按照計劃訪問南韓，這將是自朴槿惠政府時期的2014年以來，他時隔11年再度訪韓。

此外，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」與「教育和勞動力委員會」的共和黨籍議員日發前布調查報告，首次明確揭示數十個美國與大陸進行中的教育計畫存在「高風險」，敦促斷絕合作關係。

郭嘉昆表示，「這個機構一貫出於政治目的攻擊抹黑中國，毫無信譽可言。針對其惡劣行徑，中方已向美方提出嚴正交涉。」

郭嘉昆強調，中美教育交流合作是互利共贏的，符合雙方共同利益和期待，有助於增進兩國人民的交往與了解。他批評，個別美國政客泛化國家安全概念，干擾破壞中美教育和人文領域正常交往合作，不得人心，注定失敗。

他敦促美方將川普歡迎中國留學生赴美學習的表態落到實處，停止損害相關方的利益和中美關係。中方將密切關注美方言行，採取必要措施，堅決捍衛中方合法權益。