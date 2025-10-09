人質最快11日獲釋！以色列撤軍時程曝光　川普預計12日抵以色列

▲根據估計，加薩仍有20名人質倖存，據信另外28名人質已經死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普促成加薩和平停火協議，隨著協議即將在以色列當地9日中午（台灣9日下午5時）簽署，被關押在加薩的人質也將獲釋。根據川普稍早的說法，人質釋放的時間點很有可能在13日。不過有消息人士向路透社透露，人質最快11日就能獲釋。

根據耶路撒冷郵報，加薩和平計畫第一階段協議簽署之後，屆時地面停火就會生效。另外，以色列安全內閣將會在9日當地下午5時召開，接著一小時後舉行政府會議，批准第一階段協議，授權釋放關押在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯。

一旦政府投票通過，以色列將被要求在24小時之內，將以軍撤至指定邊界，屆時以色列將掌控加薩53%的區域。在內閣批准之後，72小時的時限就會開始倒數計時，根據協議，哈瑪斯必須一次性釋放所有人質，且不得舉行任何公開儀式。根據估計，加薩仍有20名人質倖存，據信另外28名人質已經死亡。

10日，以色列國防軍將撤至指定邊界「黃線」。另外，人質最快會在當日獲釋，這與川普計劃出訪以色列的時程一致；只不過根據川普的說法，人質釋放的時間點可能在13日。

報導指出，川普預計12日抵達以色列，並可能在耶路撒冷發表談話。