「挖土機超人」救災8天殞命！中央頒20萬慰問金　蕭美琴將赴告別式

記者閔文昱／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成光復鄉嚴重災情，無數志工自發投入救災，卻傳出憾事。48歲桃園挖土機行老闆林鴻森自災後第二天便帶著設備趕赴災區，日夜協助清除厚重淤泥，不料過程中左腳遭刺傷仍咬牙撐8天，最終因感染併發敗血症、多重器官衰竭，於中秋夜（6日）不幸病逝。消息傳出後，中央也宣布將頒發20萬慰問金。

行政院長卓榮泰沉痛表示，林鴻森是「救災英雄」，對他的奉獻與犧牲表達最高敬意與感謝；總統賴清德也透過總統府致哀，稱他「用行動展現大愛」。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成指出，已責成衛福部次長前往家中慰問，並致上慰問金20萬元，副總統蕭美琴將親自出席告別式，表達政府的謝意與追悼。

▲桃園市挖土機業者林鴻森在花蓮災區救災8天，小腿劃傷感染不治。（圖／家屬提供，下同）

季連成也提醒，近期天氣炎熱，救災人員須特別注意安全，協調所已在各重要路口配置救護車，並整合醫療志工巡迴服務，避免再有志工中暑或發生外傷感染等意外。衛福部也呼籲所有投入重建的志工，務必穿戴防護裝備，若有傷口應儘快消毒並接種破傷風疫苗，確保健康安全。

根據花蓮地方醫療單位指出，近日已有志工因中暑或橫紋肌溶解症送醫，衛生局及各醫療站已加強巡檢，提醒志工「再熱情也要顧好身體」。專家也警告，災區環境潮濕、泥水汙染嚴重，若不慎遭生鏽物刺傷，恐感染鉤端螺旋體病、類鼻疽或破傷風，應盡速就醫治療。

林鴻森生前投入救災的身影深植人心，他從桃園南崁親自開車載著兩台「小山貓」奔赴花蓮，只為協助災民重建家園。殯葬業者感性寫下，「他不是名人，卻用行動寫下最無私的勇氣。」如今英雄殞落，社會各界齊聲哀悼，也盼更多人看見志工背後的辛勞與風險。