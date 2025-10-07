挖土機超人敗血症身亡　感染醫示警災區「2病菌」超危險

▲桃園市挖土機業者林鴻森。挖土機超人花蓮災區救災8天，小腿劃傷感染不治。（圖／家屬提供）



記者柯振中／綜合報導

感染科醫師李韋辛近日在臉書發文，針對「挖土機超人」因敗血症離世一事給出提醒。許多前往花蓮救災的志工，近來陸續出現流感、感染等健康問題，提醒救災者務必做好防護、量力而為，特別是患有慢性病或有傷口者，應避免長時間接觸污水或泥濘環境。

李韋辛表示，已有不少志工返家後出現流感症狀，建議即使不畏高溫，也應在現場配戴口罩，不僅能預防流感，也能減少感染類鼻疽的風險。他提醒，若平時缺乏運動，救災時應量力而行，避免過度勞累導致抵抗力下降或橫紋肌溶解症。此外，過量使用痠痛藥布，恐因藥物吸收過多引發急性腎衰竭。

他指出，大雨過後，深層土壤細菌容易被翻出，其中以「鉤端螺旋體」與「類鼻疽桿菌」最具威脅。鉤端螺旋體在糖尿病或慢性腎臟病患者中，可能迅速引發肺炎與敗血症，甚至來不及施打抗生素就可能喪命；類鼻疽桿菌則可能潛伏於淋巴中，引發慢性感染，未來當免疫力下降時再度復發。

▼「挖土機超人」救災感染過世。（圖／翻攝臉書／林奕華）



李韋辛特別提醒，慢性病患者、糖尿病與腎臟病患者、有傷口者及孕婦應避免進入災區或浸泡污水。若在救災過程中受傷，應立即清洗傷口並就醫，由醫師評估是否需使用抗生素；至於破傷風疫苗僅能預防未來感染，受傷當下施打無法即時產生保護效果。

李韋辛強調，救災時應配備完整防護裝備，包括雨鞋或防水靴、長袖衣褲與護目鏡，避免細菌經由皮膚或眼部黏膜入侵。他呼籲志工們，「展現愛心的同時，也要記得保護自己，讓家人安心。」