社會 社會焦點 保障人權

險被超人遺忘的光復阿托莫！暖心水電哥：我選最偏僻的來！

記者劉邠如／綜合報導

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖自9月23日溢流以來，至今已近兩週。位處偏遠的東富村（阿托莫部落），因為交通受限，村落幾乎成了「被遺忘的角落」。近日，才在當地居民的熱心引導下，陸續有志工挺進，協助清理滿目瘡痍的家園。對於這份來自陌生卻溫暖的力量，災民們有人激動落淚，也有人堅定信念，相信「以後會比現在更好！」。

東富村距離光復車站原本僅需10多分鐘車程，但洪災後因道路管制與受損，往返時間倍增。若靠步行，更要花上1小時以上。交通的不便，使得村落救援相對延遲。直到近日，在當地熱心居民林榮康夫妻的「小蜜蜂」接駁下，志工才得以進入協助，而林榮康也是知名 阿美族造舟人，工藝傳承者。

▲ 。（圖／記者劉邠如攝）

▲▼ 差點被超人遺忘的阿托莫！獨居翁沒被打倒：我是重新歸零再出發 。（圖／記者劉邠如攝）

▲林榮康夫妻(上圖左橘衣男子，下圖左粉衣女子) 都是文史工作者也是老師，在災難後還自願當起接駁小蜜蜂，協助志工前往偏遠的東富村清淤 。（圖／記者劉邠如攝）

在東富路13巷6號與8號，劉家與黃家是重災戶。當時大水淹至一層樓高，甚至將屋頂掀開，如今屋頂梁柱上仍卡著一個保溫瓶與衣物，宛如當時洪水兇猛來襲的見證。

劉家大哥談起災難，回憶村長及時通知避難，才保全家人平安。但當他回到家，眼前只剩厚厚泥堆與被沖走的所有家當，他沉默不語，情緒壓抑多日，直到記者拍了拍他的肩膀，他才潰堤落淚，擔憂重建的漫長道路。

▲ 。（圖／記者劉邠如攝）

▲災民劉先生想起家園全毀，不禁悲從中來。（圖／記者劉邠如攝）

▲▼ 差點被超人遺忘的阿托莫！獨居翁沒被打倒：我是重新歸零再出發 。（圖／記者劉邠如攝）

▲劉、黃兩戶民宅屋頂都被洪水沖走。（圖／記者劉邠如攝）

現場還有一位駕駛著「小乖乖」小怪手的簡先生。他本業是水電工，卻因看到新聞自掏腰包租下小怪手投入救災。朋友們得知後，也伸出援手分擔租金。「有錢出錢，有力出力。」簡先生說。由於光復車站附近已有大量人力，他特地上網查詢，得知偏遠的阿托莫部落更需要協助，便主動前來。「這裡離市區遠，沒有活動中心，沒有超商，誰會願意來？」

在林榮康夫妻的幫忙下，這幾天有更多志工能夠進入部落。他們用自家貨車往返接送，當志工完成一天工作準備離開時，林太太總是感性落淚，不停哽咽著說：「謝謝你們，謝謝你們來！」

這份溫暖讓災民倍感振奮。獨居的黃伯伯雖然家園受損嚴重，但仍以樂觀的心情面對，「大自然把我的東西收去，就是要我重新歸零，重新出發。我相信我的以後，會比現在更好！」

▲▼ 差點被超人遺忘的阿托莫！獨居翁沒被打倒：我是重新歸零再出發 。（圖／記者劉邠如攝）

▲志工簡先生，原本從事水電工作，看到光復災情慘重，租了小怪手就從桃園直衝光復東富村，預計要花一星期幫忙災民重整家園。（圖／記者劉邠如攝）

▲▼ 差點被超人遺忘的阿托莫！獨居翁沒被打倒：我是重新歸零再出發 。（圖／記者劉邠如攝）

▲水泥牆都被洪水沖倒，可想見當時大水來時的威力。（圖／記者劉邠如攝）

10/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

花蓮志工災民重建希望東富村阿托莫

