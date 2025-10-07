　
社會焦點

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金：一輩子感念他

記者陸運陞、黃資真／桃園報導

來自桃園的挖土機行老闆林鴻森，日前在花蓮光復水災發生的第一時間就前往救災，未料救援期間遭劃傷的小腿傷口感染敗血症，不幸離世，全台民眾為之哀悼。今(7日)下午總統賴清德、桃園市長張善政等人都趕赴靈堂致意，張善政表示目前先提供10萬慰問金給家屬，未來若有任何狀況須協助，社會局都會盡力配合。

▲▼ 桃園挖土機行老闆林鴻森赴花蓮救災離世，總統賴清德、市長張善政等人到靈堂捻香致意。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲桃園挖土機行老闆林鴻森赴花蓮救災離世，總統賴清德到靈堂捻香致意。（圖／記者陸運陞攝，下同）

總統賴清德今天下午臨時新增不公開行程，前往林老闆的的靈堂捻香致哀，結束後未回答媒體提問，快步搭車離去；市長張善政在下午3時許也現身靈堂，他提到林老闆起初受了一點皮肉傷，但災區細菌多，造成他不幸感染敗血症後於昨晚離世，留下妻子、母親與一對兒女。

▲▼ 桃園挖土機行老闆林鴻森赴花蓮救災離世，總統賴清德、市長張善政等人到靈堂捻香致意。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲市長張善政表示，若家屬有任何需要幫忙的地方，市府必會盡力協助。

張善政向林母承諾，若有任何需要市府幫忙的地方，社會局一定會盡量協助，市府也先緊急調度，提供10萬慰問金給家屬，「我們都會一輩子感念鴻森先生的義舉，他們（家屬）一點都不會孤單。」之後，總統府副秘書長何志偉也前來慰問，結束後向媒體鞠躬感謝，未受訪離去。

▲▼ 桃園挖土機行老闆林鴻森赴花蓮救災離世，總統賴清德、市長張善政等人到靈堂捻香致意。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲總統府副秘書長何志偉也現身靈堂，未受訪離去。

更多新聞
快訊／民進黨選對會拍板　2縣市長人選出爐
北捷踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」　全身貴氣行頭曝光
賴清德現身「挖土機超人」靈堂　張善政致上10萬慰問金：一輩子
揪看日出！無照猴撞死朋友　16歲少年缺席「竟是早墜谷」
17歲少年遭朋友撞死！　爸悲：兒是乖孩子
快訊／流感增16死！　5歲女童發病10天亡
快訊／踹飛白髮婦　台大高材生首度出面了
「兄弟姊妹特留分」害慘一票人！　專家點名「1情況」最棘手

攜手東森購物送暖花東！　陳瑩中秋贈災區月餅、雞精

颱風樺加沙重創東部，花蓮與台東多處受災，山區交通中斷、通訊受阻，災民生活受到嚴重影響。為在中秋節前夕傳遞溫暖與祝福，民進黨立委陳瑩媒合東森購物與華陀扶元堂共同送暖，分別送台東海端鄉災區320份吳寶春月餅和花蓮光復鄉災區捐贈600盒黑蜆滴雞精，以實際行動關懷災後居民。

上週流感增16死「最小僅5歲」　女童重症併發腦炎發病10天亡

台東死亡車禍！騎士慢車道左轉遭撞噴慘死

台南大坑休閒農場送愛心2000斤水果直達花蓮光復災區

即／高雄嚴重工安意外　女死亡男斷腿

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

