賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金：一輩子感念他

記者陸運陞、黃資真／桃園報導

來自桃園的挖土機行老闆林鴻森，日前在花蓮光復水災發生的第一時間就前往救災，未料救援期間遭劃傷的小腿傷口感染敗血症，不幸離世，全台民眾為之哀悼。今(7日)下午總統賴清德、桃園市長張善政等人都趕赴靈堂致意，張善政表示目前先提供10萬慰問金給家屬，未來若有任何狀況須協助，社會局都會盡力配合。

▲桃園挖土機行老闆林鴻森赴花蓮救災離世，總統賴清德到靈堂捻香致意。（圖／記者陸運陞攝，下同）



總統賴清德今天下午臨時新增不公開行程，前往林老闆的的靈堂捻香致哀，結束後未回答媒體提問，快步搭車離去；市長張善政在下午3時許也現身靈堂，他提到林老闆起初受了一點皮肉傷，但災區細菌多，造成他不幸感染敗血症後於昨晚離世，留下妻子、母親與一對兒女。

▲市長張善政表示，若家屬有任何需要幫忙的地方，市府必會盡力協助。

張善政向林母承諾，若有任何需要市府幫忙的地方，社會局一定會盡量協助，市府也先緊急調度，提供10萬慰問金給家屬，「我們都會一輩子感念鴻森先生的義舉，他們（家屬）一點都不會孤單。」之後，總統府副秘書長何志偉也前來慰問，結束後向媒體鞠躬感謝，未受訪離去。

▲總統府副秘書長何志偉也現身靈堂，未受訪離去。