挖土機超人救災亡！19歲兒談熱心父紅了眼眶：沒有他就沒有我們

記者沈繼昌、陸運陞、黃資真／桃園報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，全台超人湧入災區無償救災，然而日前來自桃園的挖土機行老闆林鴻森，卻因救災時被劃傷小腿，傷口引發敗血症不幸離世。兒子談及父親，除了表示為他的義舉感到驕傲外，也強調「沒有他就不會有我們，很感謝他」，同時呼籲志工們救災時務必要注意自身健康。

▲挖土機行老闆林鴻森到花蓮救災不幸過世，兒子表示為他感到驕傲。（圖／記者陸運陞攝）



目前大一的19歲兒子受訪表示，父親是一個很熱心的人，看到花蓮光復的新聞後，就下定決心開挖土機去幫忙，第一天他跟姊姊還有父親的姪子4人一起下去，後來他們先後回桃園，剩父親一個人，受傷後父親因為身體實在太不舒服，在第8天撥打119送醫，未料送醫過程中就陷入昏迷，抵院搶救後仍不幸過世。

▲林鴻森在花蓮救災的身影曝光。（圖／家屬提供）



「沒有多少人願意這樣放下自己的工作去幫忙，我很驕傲。」林兒不捨說道，事實上父親本身也有一些病痛，但家人們都很支持他去幫忙，尤其他又是如此熱心助人的人。被問及對父親有沒有什麼想說的話，林兒紅了眼眶，哽咽地說「沒有他就不會有我們，感謝他扶養我們長大。」

最後，他也呼籲，志工們務必要注意自己的身體健康，有狀況一定要趕快去醫療站治療，也希望大家可以因為這件事更注重自身安全。