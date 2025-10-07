北市大湖、玉泉游泳池驚傳倒閉！突公告10/13停業退費

▲大湖公園游泳池驚傳倒閉。（圖／翻攝自大湖公園游泳池粉絲團）



記者許力方／台北報導

台北市大湖與玉泉公園兩大人氣游泳池因廠商爆出財務狀況不佳，市府體育局宣布提前終止合約並暫時接管營運，預計11月初重新開放，7日公告退費資訊，民眾需妥善保存繳費證明。內湖不少網友見公告驚呼連連「很多人游啊，怎麼可能」、「換體育局接管會不會比較好？」

大湖與玉泉公園泳池啟用以來一直是許多民眾的運動首選，但近期營運單位出現財務與管理問題。體育局於10月2日召集法務局與勞動局開會研商後，決定提前解約，並在10月13日正式接管場館，展開清潔與整備作業，預計11月上旬重新開放，確切日期將公布於體育局官網。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對退費問題，體育局說明，場館主要以單次收費為主，僅少部分持有10月票或課程卡。自10月7日起，已在兩場館公告退費資訊並設置專人處理，提醒民眾妥善保存繳費證明，以利退款。若仍有糾紛，民眾可透過行政院消保會網站或市府消費者服務中心申訴。

至於員工薪資，體育局已要求原廠商確實發放，並請勞動局介入調查，如有欠薪，將協助申請工資墊償基金。違反勞基法者將被罰2萬至100萬元。體育局表示，後續將依促參法重新招商，預計明年6月底前由新廠商接手，確保泳池長期穩定經營。

▼體育局接管大湖、玉泉公園場館。（圖／台北市政府）