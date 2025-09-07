陸7歲女童疑遭排水口吸入！消防深夜挖開泳池　尋獲遺體畫面曝光

▲女童疑被泳池排水口吸入身亡。（圖／翻攝自微博，下同）



記者董美琪／綜合報導

廣東清遠市清城區保利天匯熙園小區內，一名7歲女童疑似被泳池排水口吸入，消防隊員獲報到場搶救，挖開泳池後，才救出女童遺體，當地政府已展開調查。

據大陸《極目新聞》報導，事故發生於8月29日。影片發布者指出，當時一名小孩被泳池排水口吸入，直至凌晨才由挖掘機將孩子救出。一名社區居民告訴記者，事發泳池目前已被封鎖。

8月30日，清遠當地一家運動公司曾發布公告，要求清城區所有游泳場所暫停營業，排查安全隱患。9月5日，該公司一名健身房員工向極目新聞表示，泳池計劃於8日重新開放，並稱暫停開放屬例行清潔，與8月29日的事故無關，當天已由相關部門檢查過。

另有影片顯示，事發當晚泳池旁停有消防車，消防人員挖開路面進行救援，有人表示「挖到半夜才找到7、8歲的小女孩」。

清城區應急管理局工作人員5日證實，事件造成一名7歲女孩死亡。事故發生後，街道辦已第一時間與家屬溝通，展開善後工作，並成立聯合調查組進行全面調查。調查結果完成後將在網路公開。

媒體報導指出，事故發生後相關部門迅速介入處理。保利天匯熙園社區物業中心表示，逝者家屬已與游泳場所達成善後協議，希望避免二次傷害。清遠清城區相關負責人也透露，善後工作正在有序進行。