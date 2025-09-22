為錢撕破臉！知名游泳池爆家族糾紛　4兄弟告老四冒領大哥85萬

▲彰化某家族老四冒領大哥游泳池資金，遭家族一狀告上法院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一間老字號知名游泳池5年前歇業轉手賣給他人，但其背後家族因資金分配問題衍生的官司卻持續延燒。當年五兄弟共同出資經營游泳池，並設有共有帳戶，不料卻爆出兄弟鬩牆的財務糾紛，老四被控未經哥哥同意，擅自冒領家族帳戶中的85萬元，遭地院以行使偽造私文書罪判處有期徒刑5月，得易科罰金，犯罪所得沒收。

依據判決書內容指出，5兄弟於39年前共同出資經營游泳池。該游泳池雖已於2020年3月16日歇業，歇業時由老四擔任負責人，但所有兄弟均為游泳池的投資人。

為了管理經營資金，他們為游泳池開設的行庫專戶取款需同時蓋用游泳池名稱大印及哥哥的小印。帳戶的存摺、印章平日由兄妹負責保管，帳戶內的存款屬於所有投資人（或其繼承人）共有。被告老四於2022年10月間，未經其他投資人或其繼承人的同意，持游泳池帳戶的存摺、及大小印章，提領20萬元現金。再將帳戶內的65萬元轉匯到他個人帳戶內，涉犯侵占及行使偽造私文書等罪嫌。

被告在法庭上承認有領錢轉匯、但否認自己有侵占和偽造文書的犯行。他辯解說，當時是大哥親自把游泳池帳戶的存摺和大小章交給他，並告訴他當天是「公媽生」（祖先忌日），要他領5000元給家人去購買祭品。

此外，被告還向法庭表示，他曾經代墊100萬元，用來償還貸款尾款。這筆錢是他請姪子從出售賣屋所得中的100萬元轉去償還貸款。被告認為，既然游泳池已經賣掉，當初他代墊的這100萬元理應歸還給他。

被告在法庭上辯稱，當時哥哥同意他的說法，並表示帳戶裡還剩大約100萬元，建議他不要全部領完。於是兩人當場說好，由被告領取20萬元現金，並將65萬元匯到他的個人帳戶中，他是獲得同意後才進行提領和轉帳的。然而，經法院傳訊其他兄弟姊妹到場，證詞均指向被告未獲授權同意。

法院審理後認為，老四的辯詞與證人證述及相關書證不符，不足採信。其事證明確，涉犯行使偽造私文書罪及侵占罪。判刑5月，犯罪所得85萬元沒收。