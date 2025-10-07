　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2歲童午睡「保母消失2小時」　返回發現被2羅威納犬攻擊咬死

▲▼羅威那,Rottweiler,惡犬,。（圖／達志影像／示意圖）

▲美國傳出羅威那犬咬死人事件。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州一名2歲男童在保母家午睡時，於無人看管的情況下遭保母所養的2隻羅威納犬攻擊咬死。警方調查發現，這名保母涉嫌無照經營，單獨把男童留在家長達2小時，目前已將人逮捕。

瓦爾多斯塔市(Valdosta)警方表示，4日下午3時45分左右，當地警局、消防局與醫療中心接到報案，位於Pecan Drive路3800街區一處民宅中，發現2歲男童瓊斯(Kaimir Jones)遭狗攻擊，陳屍在48歲女子科布(Stacy Wheeler Cobb)後院。

警方調查發現，當天男童母親把瓊斯送到科布家中，後來前去上班，然而科布卻把男童單獨留在家中長達2小時，返回後發現男童倒在後院，擅自打開狗舍，被2隻羅威納犬攻擊。

科布表示，當時瓊斯正在午睡，她覺得孩子不會有事所以離開了一段時間，被控二級謀殺與虐待兒童罪。瓊斯的母親表示，她根本不知道科布家中有養羅威納犬，當天科布一直沒有和她聯絡，她擔心孩子可能有狀況，特別提早下班趕去保母家，結果發現8名警察在現場。

警方目前已將攻擊男童的2隻狗，與家中第3隻狗都帶走，並移交至動物管制中心。男童母親在GoFundMe募款頁面中表示，目睹兒子死亡是最令人心碎與創傷性的畫面，希望不會再有其他人經歷這樣的事件。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2大車橋上對撞！駕駛身亡...現場慘況曝
快訊／賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂致哀
快訊／中秋節命案！一刀刺心臟慘死
佐佐木朗希無懼滿場噓聲：聽不懂英文　只想著「啊…忘了補位」
歌手關淑怡驚傳病危！進ICU搶救…23歲兒病房外痛哭
「挖土機超人」過世！醫揭最可能染病原因　1徵兆速就醫
年底前「不買台積電」會後悔！　美媒曝3大理由
星卉憂鬱症復發暴瘦　辭演三立八點檔
快訊／館長現身北檢！帶100份麥當勞
日圓走跌！　交易員遭遇大規模平倉
赴歐注意！EES系統10/12啟用　首入境要拍照錄指紋
遭詐1168萬！冰店老闆失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

街上針頭亂刺陌生人　男網紅惡作劇爆紅「警狂收145報案」被判刑

眼鏡蛇闖進住宅大樓　住戶開電梯門驚見「抬頭劇毒蛇」嚇壞急逃

男二手商店挖寶　西裝口袋發現「2萬元現金」嗨爆：剛好很缺錢

印度2警街頭攔檢母女　在母親面前「拖走26歲女子性侵」被停職

4隻狗寶寶全被收養　6歲狗媽「孤獨留收容所」心死面臨安樂死

大掃除櫥櫃翻出「一盒刮刮樂彩券」　女驚喜中300萬元頭獎

諾貝爾醫學獎得主藍斯德爾離線爬山去　可能仍不知得獎

2歲童午睡「保母消失2小時」　返回發現被2羅威納犬攻擊咬死

不只量子力學！諾貝爾物理學獎今揭曉　預測名單一次看

色魔闖女宿！制伏4女「霸王硬上弓」　上司收求救訊息報警抓人

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

諾貝爾醫學獎得主藍斯德爾離線爬山去　可能仍不知得獎

2歲童午睡「保母消失2小時」　返回發現被2羅威納犬攻擊咬死

不只量子力學！諾貝爾物理學獎今揭曉　預測名單一次看

色魔闖女宿！制伏4女「霸王硬上弓」　上司收求救訊息報警抓人

免疫新突破！諾貝爾獎得主揭調節T細胞：盼打造「癌症可治療時代」

法總理上任27天請辭　馬克宏給48小時談判盼化解政治僵局

政府拒出口中國！加拿大樂園喊沒錢　威脅「安樂死30頭白鯨」

街上針頭亂刺陌生人　男網紅惡作劇爆紅「警狂收145報案」被判刑

川普出招了！揚言援引「叛亂法」　繞過法院派兵波特蘭

韓男登聖母峰遇暴風雪　證實失溫死亡！搜救隊員收屍

諾貝爾醫學獎得主藍斯德爾離線爬山去　可能仍不知得獎

Joeman「IG噤聲元元」現場被抓包！　尷尬認了忘解鎖：後來有和好

柯文哲作證拒答卻停不住嘴　與小沈不談京華城「聽他講前女友」

賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

他衝花蓮義煮2000個便當　志工事後看照片「才發現是金曲男星」！

狀元「旗子哥」NBA熱身賽首秀　弗拉格10分6籃板助隊宰衛冕軍雷霆

快訊／中秋談判破局　他持刀猛刺心臟奪命！萬華警連夜逮5人

快訊／台南2大貨車相撞衝進魚塭　72歲駕駛身亡...現場慘況曝

快訊／台南2大貨車橋上碰撞！1車「衝進魚塭」　駕駛搶救無效亡

台灣港務公司港埠工程減碳再升級　推動PAS 2080碳管理標準

【早就出事了】台南無照猴二寮亂飆！警放人結果釀悲劇

國際熱門新聞

南非降級我駐處　駐外代表：我們不受歡迎

判川普敗訴　美國法官住處爆炸起火3人受傷

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

年底前「不買台積電」會後悔　美媒曝3理由

沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

台灣從鬼島變機會之島　韓媒分析2關鍵

京都飯店深夜火警！行動電源爆炸「2千人逃命」

超商史上最貴商品！單價160萬　賣出去了

AMD合作OpenAI股價狂飆24%！那指、標普創新高　台積電ADR漲逾3％

巴西低頭了！　魯拉要求川普取消「美國40％關稅」

美研究：中國船假冒俄艦入台經濟區　測反應力

泰國開徵「300泰銖」旅遊稅！時間點曝

高市早苗將接任　川普搶先發文祝賀

刮刮樂爽中4千萬！男辭職狂歡3個月險丟命

更多熱門

相關新聞

年底前「不買台積電」會後悔　美媒曝3理由

年底前「不買台積電」會後悔　美媒曝3理由

台積電（TSMC）今年表現亮眼，股價迄今已勁揚近五成，不僅穩坐AI浪潮核心地位，展望年底甚至延伸至2026年，仍有上漲空間。美國投資媒體《The Motley Fool》分析指出，三大關鍵理由讓台積電成為投資人不可忽視的買進機會。

美政府關門第6天　參院再否決撥款案

美政府關門第6天　參院再否決撥款案

川普：哈瑪斯做出「重要讓步」　相信會達成停火協議

川普：哈瑪斯做出「重要讓步」　相信會達成停火協議

川普取消對委內瑞拉外交接觸　料對毒梟、馬杜洛政府軍事升級

川普取消對委內瑞拉外交接觸　料對毒梟、馬杜洛政府軍事升級

川普擬全民普發6萬元關稅紅利？　白宮回應了

川普擬全民普發6萬元關稅紅利？　白宮回應了

關鍵字：

保母喬治亞州男童Stacy Wheeler Cobb羅威納犬北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面