2歲童午睡「保母消失2小時」　返回發現被2羅威納犬攻擊咬死

▲美國傳出羅威那犬咬死人事件。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州一名2歲男童在保母家午睡時，於無人看管的情況下遭保母所養的2隻羅威納犬攻擊咬死。警方調查發現，這名保母涉嫌無照經營，單獨把男童留在家長達2小時，目前已將人逮捕。

瓦爾多斯塔市(Valdosta)警方表示，4日下午3時45分左右，當地警局、消防局與醫療中心接到報案，位於Pecan Drive路3800街區一處民宅中，發現2歲男童瓊斯(Kaimir Jones)遭狗攻擊，陳屍在48歲女子科布(Stacy Wheeler Cobb)後院。

警方調查發現，當天男童母親把瓊斯送到科布家中，後來前去上班，然而科布卻把男童單獨留在家中長達2小時，返回後發現男童倒在後院，擅自打開狗舍，被2隻羅威納犬攻擊。

科布表示，當時瓊斯正在午睡，她覺得孩子不會有事所以離開了一段時間，被控二級謀殺與虐待兒童罪。瓊斯的母親表示，她根本不知道科布家中有養羅威納犬，當天科布一直沒有和她聯絡，她擔心孩子可能有狀況，特別提早下班趕去保母家，結果發現8名警察在現場。

警方目前已將攻擊男童的2隻狗，與家中第3隻狗都帶走，並移交至動物管制中心。男童母親在GoFundMe募款頁面中表示，目睹兒子死亡是最令人心碎與創傷性的畫面，希望不會再有其他人經歷這樣的事件。

