美政府關門第6天！參院再否決撥款案　川普鬆口願談判

▲美國聯邦政府關門進入第6天，國會兩黨依舊僵持不下，圖為美國國會大廈。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦政府關門進入第6天，國會兩黨依舊僵持不下，參議院6日（當地時間）再度否決延長撥款法案，導致政府無法重啟。總統川普（Donald Trump）在投票前首度釋出善意，表示願意與民主黨談判，但仍強調「要先讓政府開門」。

國會兩黨互嗆 延長撥款案再度闖關失敗

參議院6日晚間針對民主、共和兩黨版本的短期撥款案分別進行表決，結果雙雙以45票比50票、52票比42票未能跨過60票門檻，法案再度卡關。這是參院第五度未能通過重啟政府的預算措施，意味聯邦政府關門將持續延燒。

川普稍早警告，若法案再度失敗，恐將引發大規模裁員。白宮預算辦公室已要求各部門擬定裁員計畫，數千名聯邦員工目前非但無薪上班，下一次領薪時也可能領不到全薪。

白宮警告資金告急 李威特：民主黨要負責

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）6日再度向民主黨喊話，警告若政府不開門，不僅軍人薪水受影響，連食物券（Food Stamps）等社會補助計畫的資金都將告罄。她直言，「我們不希望有人被裁，但如果這場關門繼續下去，裁員將是無法避免的後果。」

李威特強調，白宮已準備好讓政府重新運作，「沒有什麼好談的，民主黨應該立刻讓政府開門。」

川普態度轉軟 願與民主黨談醫療議題

川普當天在白宮橢圓辦公室受訪時表示，政府正與民主黨就醫療照護議題展開談判，「我們正在進行協商，可能會帶來好結果，尤其是在醫療方面。」他並暗示願意就「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中的補貼條款與民主黨達成協議。

不過，民主黨堅持撥款法案必須延長平價醫療法案中即將於年底到期的保費稅額補貼，並撤銷川普政府削減醫療補助計畫（Medicaid）的措施。共和黨則指控，民主黨讓政府關門的真正目的，是為了向非法移民提供醫療照護，其金額高達1.5兆美元。

川普發文催票：今晚就該開門

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）上再度發文，表示樂於與民主黨合作，討論「他們失敗的醫療政策或任何其他議題」，但強調「前提是先讓政府重啟」。他呼籲民主黨，「他們今晚就應該開門！」

川普指出，美國在經濟表現強勁之際卻陷入政府關門的窘境，「這不應該發生，這讓許多仰賴政府服務的美國人受到影響。」

這次政府關門是川普第二任期上任以來的首次，而上一次發生在他第一任任期的2018年12月，當時僵局持續長達35天，成為美國史上最久的政府停擺。如今5天未開門的局勢，顯然正走向另一場政治拉鋸戰。