大掃除櫥櫃翻出「一盒刮刮樂彩券」　女驚喜中300萬元頭獎

▲女刮開舊彩券意外中獎。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名女子打掃住家時，意外在櫥櫃中發現一盒刮刮樂彩券，她拿出後一一刮開，沒想到其中一張中獎，讓她贏得10萬美元（約台幣304萬元）。

居住在里奇蒙市(Richmond)的女子霍金斯(Alfreda Hawkins)告訴樂透官員，近來她在家中打掃時，意外在櫥櫃中發現了一盒彩券，其中一張Extreme Cash彩券，竟然讓她中了10萬美元。

"I almost passed out!"



Woman discovers lottery tickets while cleaning closet, scratches way to big win: https://t.co/GH0mHNX2D5 pic.twitter.com/VanSJMD1W4 — Local 12/WKRC-TV (@Local12) October 2, 2025

霍金斯領獎時開心表示，「我差點暈了過去，真的是太棒了」，這張彩券當初她是在當地便利商店Shop & Go中購買，但不太記得具體的購買時間。

霍金斯所中的10萬元獎金，是Extreme Cash彩券的第3個頭獎，也是最後一個大獎，所以該樂透遊戲將正式結束，中頭獎的機率為110.16萬分之一。目前她還沒決定要怎樣使用這筆獎金。