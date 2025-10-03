　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大掃除櫥櫃翻出「一盒刮刮樂彩券」　女驚喜中300萬元頭獎

▲▼彩券,刮刮樂,樂透,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲女刮開舊彩券意外中獎。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名女子打掃住家時，意外在櫥櫃中發現一盒刮刮樂彩券，她拿出後一一刮開，沒想到其中一張中獎，讓她贏得10萬美元（約台幣304萬元）。

居住在里奇蒙市(Richmond)的女子霍金斯(Alfreda Hawkins)告訴樂透官員，近來她在家中打掃時，意外在櫥櫃中發現了一盒彩券，其中一張Extreme Cash彩券，竟然讓她中了10萬美元。

霍金斯領獎時開心表示，「我差點暈了過去，真的是太棒了」，這張彩券當初她是在當地便利商店Shop & Go中購買，但不太記得具體的購買時間。

霍金斯所中的10萬元獎金，是Extreme Cash彩券的第3個頭獎，也是最後一個大獎，所以該樂透遊戲將正式結束，中頭獎的機率為110.16萬分之一。目前她還沒決定要怎樣使用這筆獎金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向
「嘉義迪士尼」休業3個月　在地一看粉紅招牌秒懂
快訊／隨機砍人兇煞正面曝　喊「沒吃藥控制病情」
台大法律男大生騙裸聊！逾300人被偷錄...6918性影像狂
成龍才挨轟對容祖兒伸鹹豬手！「和大咖歌王接吻」畫面曝光
找食物被毒打「不敢再走出房門」　21歲女遭囚禁3年慘死
被控逼女童「桌下打手槍」、舌吻摸胸　名師遭判8年半
快訊／31歲警休完假未到班！　同仁破門驚見陳屍租屋處

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

7歲男童「頭卡在車窗」窒息身亡　誇張媽在前座昏睡被控謀殺罪

爸媽發現3歲童院子撿到「二戰手榴彈」　拆彈專家驚：還可以引爆

尪返家發現健康妻昏倒浴缸　充電手機觸電「胸口冒恐怖血痕」亡

男凌晨闖民宅「屋主是MMA拳手」　被徒手痛扁滿臉瘀青囚照曝

奴才快起床！女每天被虎斑貓「溫柔蹭蹭叫醒」　百萬網羨：想被蹭

女路邊撿流浪小貓回家　幾個月後「暴風長大」意外養到混血山貓

美國政府關門第2天！國家公園「被迫關閉」　低收弱勢補助受影響

日本有望出現「首位女首相」or「最年輕首相」！　5人拚自民黨大選

川普再提全民發錢！未來關稅年收入曝光　擬發最高2000美元支票

威廉王子吐心聲！登基後將「改革君主制」　罕見提哈利曝家庭壓力

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

美國政府關門第2天！國家公園「被迫關閉」　低收弱勢補助受影響

日本有望出現「首位女首相」or「最年輕首相」！　5人拚自民黨大選

川普再提全民發錢！未來關稅年收入曝光　擬發最高2000美元支票

威廉王子吐心聲！登基後將「改革君主制」　罕見提哈利曝家庭壓力

印度2警街頭攔檢母女　在母親面前「拖走26歲女子性侵」被停職

日本一款毛毯太獵奇　網笑：好像瞻仰遺容

大掃除櫥櫃翻出「一盒刮刮樂彩券」　女驚喜中300萬元頭獎

諾貝爾獎6日揭曉　「川普主義」翻轉國際秩序！全球關注和平獎歸屬

遊日注意！東京宣布進入「流感季」　比去年早整整1個月

快訊／南韓電算系統火災癱瘓多天　公務員自責墜樓死亡

小龍女琪琪最後一次應援！「5千歲粉絲」喊話當場逼哭她

連假事故率暴增5成！盤點三大風險路段　你的車險保障夠用嗎？

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

苗栗砍人男「一舉動」擺明早有準備！二寶媽恐懼：為何這樣的人還能在街上走

美國政府關門第2天！國家公園「被迫關閉」　低收弱勢補助受影響

金價連漲「帶動金條銷量」　陸買家嘆：錢放銀行等利息不划算

陸科考船北極海深潛調查　大陣仗4船同步現「全海域」探測能力

PC市場獨看好蘋果iOS零組件！　外資加碼譜瑞和義隆、祥碩降評

日月光高雄K18B新廠動土、預計2028完工　創造2000個就業

9m88 才登威尼斯、釜山影展　睽違2年再爆好消息！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

國際熱門新聞

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

「3大地雷早餐」默默讓你罹癌　日本名醫示警：我都不吃

294乘客崩潰！　韓亞航空沒載行李直接起飛

2歲娃登基「尼泊爾活女神」！

全美軍官讓戰爭部長寂靜下台　川普討拍要掌聲

政府關門2天美股再創新高　台積電ADR反跌0.12%

大馬23名志工失聯　SNCC：確定遭以軍方扣押

川普多線出擊！施壓藥廠擴產、逼外企遷美

不滿美國施壓貿易夥伴　普丁警告：襲擊烏克蘭核電廠

法國機場大罷工！預計10萬乘客受影響

馬斯克控Netflix提倡跨性別　號召取消訂閱

鏟子超人登《衛報》　居民：志工比政府先到

更多熱門

相關新聞

諾貝爾獎6日揭曉　全球關注川普能否獲和平獎

諾貝爾獎6日揭曉　全球關注川普能否獲和平獎

一年一度的諾貝爾獎將於本月6日起揭曉，今年最大看點除了各領域的學術突破外，更因美國總統川普重返白宮，使國際秩序出現動盪，諾貝爾獎如何回應這波「川普主義」（Trumpism）格外引發矚目。

7歲男童頭卡車窗死亡　媽在前座昏睡被捕

7歲男童頭卡車窗死亡　媽在前座昏睡被捕

陸女子在家睡覺接電話「你的車被狗啃碎了」 衝現場一看笑歪

陸女子在家睡覺接電話「你的車被狗啃碎了」 衝現場一看笑歪

AI引爆全球失業？美新研究發現：讓基層更忙

AI引爆全球失業？美新研究發現：讓基層更忙

川普認定：美國正與「販毒集團」開戰！

川普認定：美國正與「販毒集團」開戰！

關鍵字：

彩券女子刮刮樂頭獎維吉尼亞州Alfreda HawkinsExtreme Cash北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

救災「穿運動內衣」被網開罵：學學李多慧！

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面