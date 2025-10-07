川普取消對委內瑞拉外交接觸　料對毒梟、馬杜洛政府軍事升級

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普決定全面叫停與委內瑞拉政府之間的外交接觸，並下令特使格瑞尼爾（Richard Grenell）終止與委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的所有對話與談判行動。這項命令象徵美國外交政策的重大轉向，代表川普放棄了原本試圖透過外交手段緩解美委關係的策略，也暗示著可能轉向對馬杜洛政府和毒梟的軍事升級。

《紐約時報》報導，川普近期與軍事高層會談後，決定不再推進格瑞尼爾主導的外交路線，並指示對委內瑞拉採取更為強硬的立場。報導指出，川普對馬杜洛政權的不信任與日俱增，認為與其進行對話將無助於推動政權轉型，反而可能誤導外界美方立場已軟化。

路透社援引知情官員說法指出，美方命令中止對委外交斡旋，不僅涉及與馬杜羅政權的直接接觸，也包括與該國其他政治角色的非正式會談。此舉顯示，美國將擱置自拜登政府時期延續下來、以談判為主的政策，轉為依賴制裁與軍事部署來對馬杜羅政府施壓。

事實上，川普政府近月來在加勒比海周邊活動頻繁，針對涉嫌與委內瑞拉有關的毒品走私行動，美軍已數次擊沉可疑船隻。儘管先前也有跡象顯示華府意圖與委內瑞拉重啟接觸，但此次政策轉彎顯示白宮對馬杜羅政權的不信任與敵意依然濃厚。