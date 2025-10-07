年底前「不買台積電」會後悔！　美媒曝3大理由：產能滿到2027

▲台積電今年表現亮眼，股價迄今已勁揚近五成。（圖／記者高兆麟攝）



記者張方瑀／綜合報導

台積電（TSMC）今年表現亮眼，股價迄今已勁揚近五成，不僅穩坐AI浪潮核心地位，展望年底甚至延伸至2026年，仍有上漲空間。美國投資媒體《The Motley Fool》分析指出，三大關鍵理由讓台積電成為投資人不可忽視的買進機會。

晶片需求強勁 AI與新科技全面加持

作為全球晶圓代工龍頭，台積電的重要客戶之一為輝達（Nvidia），後者不具自行生產能力，因此高度依賴台積電代工。隨著輝達持續擴張，台積電同步受惠。輝達日前在第二季法說中預估，全球資料中心資本支出將自2025年的6000億美元暴增至2030年的3兆至4兆美元，帶動先進晶片需求激增。

此外，從自動駕駛、量子運算到人形機器人等新興科技領域，皆仰賴高階晶片支持，進一步鞏固台積電在供應鏈中的關鍵角色。專家直言，看好台積電就等於押注未來晶片使用量與技術層級將不斷攀升，是當前最具說服力的投資選擇之一。

海外擴產分散風險 美國廠產能一路滿到2027年

面對地緣政治不確定性，台積電持續加碼美國市場，作為分散風險策略之一。分析指出，一旦中國大陸對台動作升溫，台積電股價可能遭受重擊，然而其在美國等地布局，可望減緩潛在衝擊。

目前台積電已投入1650億美元於美國晶圓廠建設，據悉現有美國廠產能已售罄至2027年，顯示對「美國製」晶片需求明確，也為台積電後續擴張鋪路。對美企與台積電雙方而言，此舉皆為雙贏局面。

創新腳步不停歇 2奈米、A16製程接連登場

台積電在製程技術上持續領先，今年預計推出的2奈米晶片節點，將可在同樣速度下比3奈米節能25%至30%，對重視能源效率的資料中心而言是一大吸引力。

不僅如此，台積電已規劃於明年進一步推出A16節點，預期在2奈米基礎上再提升15%至20%的能效表現。正是這種不斷追求尖端技術的態度，使台積電穩居各大國際企業首選晶圓代工夥伴，未來高階晶片亦將挹注營收與獲利表現。

雖然投《Motley Fool》近期未將台積電列入推薦買進前十名個股，但分析者認為，若錯過2025年底前的買進時機，未來恐怕會追悔莫及。