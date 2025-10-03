男二手商店挖寶　西裝口袋發現「2萬元現金」嗨爆：剛好很缺錢

▲男子買二手衣幸運發現鈔票。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

許多人平時喜歡在二手商店買舊衣挖寶，美國一名男子近來便在網路上分享，他買了一件二手西裝回家，檢查西裝口袋時竟然在裡面發現多張紙鈔，最後一共找出700美元（約台幣2萬多元），幸運到不敢相信。

這名男子在國外論壇Reddit上分享，他常聽說到二手商店買舊衣物時，最好要檢查一下衣物口袋，有時候可能會發現意外之財，所以他在當地Goodwill慈善商店購物時，有特別檢查口袋。

男子表示，當時他一共搜了十幾件外套，結果真的在一件西裝中找到鈔票，不過他以為是假鈔沒有抱太大希望，買下西裝後再次仔細檢查，找到一個被封起來的信封，裡面發現更多鈔票。

男子表示，「我原本以為獲得200美元（約台幣6千多元）已經很驚人了，沒想到繼續找下去，居然又找到500美元（約台幣1.5萬元），真是太瘋狂了」，其實他最近剛好手頭有點緊，這筆意外財富來得正是時候，並附上照片為證。

貼文曝光後爆紅，獲得上萬網友留言，「好羨慕你，我只有在外套裡面發現過1美元」，還有許多網友笑稱，只有在口袋中發現過口罩、糖果包裝紙等垃圾的留言。