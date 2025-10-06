　
國際

高市早苗啟動人事布局　麻生太郎傳出任自民黨副總裁

▲▼日本前首相麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界預料，麻生太郎將出任副總裁一職。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本自民黨新任總裁高市早苗5日展開黨內人事布局，並與在決選中力挺她的黨內最高顧問麻生太郎會談約1小時，外界預料，麻生將出任副總裁一職，而其小舅子、現任總務會長鈴木俊一則可望接任幹事長。整體人事案預計最快7日定案。

《日本經濟新聞》報導指出，高市目前正朝任命麻生為副總裁、鈴木為幹事長的方向協調。麻生在總裁選舉中公開支持高市，被視為促成她勝選的重要推手。據悉，兩人當晚針對黨內高層安排進行深入討論。面對媒體詢問幹事長人選時，高市僅簡短回應「還沒有通知本人」，未進一步說明。

▲▼ 高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）

▲高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）

現年72歲的鈴木俊一，曾在小泉純一郎內閣擔任環境大臣，之後歷任外務副大臣與東京奧運擔當大臣，出身政治世家，父親鈴木善幸曾任日本首相，而麻生太郎則是他的三姐夫。

高市早苗昨日在談及幹事長人選時表示，希望由「能與各政黨充分溝通的人」擔任此職，顯示她重視黨內外協調能力。除黨務人事外，高市也同步著手籌組新內閣，傳出前防衛大臣木原稔將出任要職。木原曾在2021年自民黨總裁選舉中擔任高市的競選事務局長，兩人關係深厚，目前亦是日華議員懇談會事務局長，與台灣關係友好。

針對此次總裁選中與她競爭的4名候選人——農林水產大臣小泉進次郎、官房長官林芳正、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之及前幹事長茂木敏充——高市也表達高度肯定，強調「每一位都有出色之處，希望他們能有所發揮」，暗示將在政府或黨內給予重用機會。

►高市早苗逆轉勝！幕後功臣「麻生太郎」2招神操作　打造首名女黨魁



