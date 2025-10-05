　
    • 　
>
高市早苗一上任「面臨烈火試煉」 日經點出3大執政關卡

▲▼ 高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）

▲高市早苗可望成為日本史上第一位女首相。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本自民黨總裁當選人高市早苗，幾乎篤定將於10月中的臨時國會中，被任命為下一屆首相。不過《日經亞洲》分析，她很可能剛上任將面臨嚴峻的「烈火試煉」，包括組建聯合政府、重大外交活動、團結分裂黨內等挑戰。

組建聯合政府

高市早苗的第一個考驗將是10月中旬召開的臨時國會，屆時議員們將進行總理任命選舉，接著表決補充預算案，該法案包括緩解家庭通膨壓力的措施。但考慮到目前執政的「自民黨-公明黨聯盟」在國會兩院均為少數，她必須與在野黨合作。

智庫「亞洲集團」（The Asia Group）資深研究員西村林太郎指出，這將是執政聯盟是否能夠擴大的首次考驗，「新聯合政府的內部討論，以及與在野黨的協商，都將成為新體制持久性的試金石。」

SMBC日興證券分析指出，高市早苗是「擴大聯合政府的最強力倡導者」，但考量到對於憲法及外交政策的歧見，她最可能優先與政策較接近的國民民主黨（DPFP）結盟。

▼高市早苗可能任命對手，擔任重要內閣或黨內職務。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本自民黨總裁選舉記者會，小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎等5位候選人出席。（圖／達志影像／美聯社）

外交任務3連發

高市早苗上任後，將立刻在外交陣線面臨「火的洗禮」。她的外交首秀將是10月底的東南亞國協（ASEAN），緊接著要接待美國總統川普訪問，接著是舉辦在南韓慶州的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，屆時還可能與中國國家主席習近平進行雙邊會談。

西村林太郎說，此類活動對於獲取公眾認可至關重要，因為依照傳統，日本首相在進行成功的外交接觸之後，支持率往往能夠提高，「與川普的第一次見面，對於建立與總統的個人關係，以及討論雙邊貿易協議如何實施，更是至關重要。」

團結自民黨

高市早苗可能任命其他候選人，擔任重要內閣或黨內職務，以營造自民黨的團結形象。她在競選時就表示將「建立包容性的團結黨內結構」，並將研究如何吸收對手的主要政策，勝選後也喊話自民黨「必須團結各世代的全部力量」，否則無法重建。

諮詢公司「日本前瞻」（Japan Foresight）創辦人哈里斯（Tobias Harris）認為，「對自民黨而言，高市早苗勝選喜憂摻半」，雖然她可能吸引年輕保守派的都會男性選民，卻也可能疏遠無黨派及黨內溫和派的基本盤，加劇黨內分歧。

日本自民黨4日選出新任黨魁，由高市早苗高票當選，成為自民黨史上首位女性總裁，有望成為下任日本首相。對此，民進黨立委郭國文今（5日），高市早苗當選就是安倍路線的再確認，親台路線會崛起。綠委王定宇則分析，高市早苗能得到黨員跟議員票雙雙支持，代表安倍路線在當下日本得到主流民意支持。不過，綠委陳冠廷也提醒，台灣也必須務實認知高市早苗政權面臨內外挑戰，包括黨內對中看法分歧、財政永續性以及地緣政治等。

