轟鄭麗文「主席不是這樣幹」　張亞中：兩岸互設辦事處才能贏2028

▲張亞中(右1)5日抨擊對手鄭麗文(左2)稱當選黨主席要拜訪高市早苗的看法。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

日本眾議員高市早苗日前當選自民黨總裁，預料將成為日本史上首位女性首相，而國民黨主席候選人鄭麗文今（5日）表示若當選黨魁將拜訪高市。但其對手張亞中反擊，高市是反中大將，口口聲聲要改善兩岸和平，又說要拜訪高市，對兩岸關係有點基本認識好不好？國民黨主席不是這樣幹；張也說，他當選黨主席，國民黨必須要最快時間，兩岸能透過國共找到和平解方，例如互設辦事處，這樣白的力量自然會願意跟國民黨合作，國民黨才有可能贏得2028。

國民黨將於10月18日舉辦黨主席選舉，11月1日在全代會進行交接。由國民黨舉辦的首場黨主席選舉電視政見會5日下午登場，候選人張亞中、鄭麗文、蔡志弘、卓伯源出席，郝龍斌、羅智強則因在花蓮光復鄉救災而告假。而該政見會分為申論、媒體提問、線上蒐題、結論等4階段。

在媒體提問階段，聯合報新聞部副總編輯蔡惠萍指出，根據「台灣民意基金會」9月民調顯示，總統賴清德滿意度38％，不滿意度近47％；國民黨支持度25％，民眾黨20％，但弔詭的是，民眾對執政黨滿意度雖低，卻未能轉換成在野支持動能，這也是國民黨在野後長期面臨困境。對這現象有什麼看法？當選後提出怎樣解方？

張亞中表示，這是一個非常嚴肅問題，他三方面具體回答；第一、毫無疑問要改變黨的形象，現在外面的感覺就是醬缸文化、密室操作，整個老態龍鍾、制度亂七八糟，所以他才說要建黨的制度理念，年輕人可以透過網路表達意見，本黨體制上無法改變，講太多都是騙老百姓。

張亞中說，第二、國民黨在史觀上要做努力，民進黨去中國化這麼多年，包括對台灣史作錯誤解釋。前總統蔣中正在年輕人心中什麼地位？認為是228兇手、白色恐怖製造者、台灣威權代表，可是這事實嗎？他這幾年來一直在捍衛蔣中正的歷史定位，為的不就是給國民黨在年輕人心中留下正面形象？可是本黨什麼也沒錯，覺得太敏感不敢碰，請問本黨在年輕人間受到這種教育，本黨怎麼辦？

張亞中也說，在面對去中國化課綱、被抹黑情況下，國民黨怎麼辦？「我都已經在做」，如果兩岸有和平，世界500大企業當然會在台灣設公司，透過兩岸談判後有國際空間，年輕人自然有未來，給年輕人最好的禮物就是送給他們未來的大海、和平的大海，這是國民黨要做的事情。但國民黨這幾年來有對兩岸和平政策有大辯論嗎？這場辯論都沒辦法辦，還談兩岸政策大罷免，大家能夠閃能夠躲。

接著，張亞中直批，剛鄭麗文說當選第一拜訪高市早苗，理由說要兩岸和平，「知道嗎？高市早苗是安倍最重要嫡系」，是反中大將，每年到靖國神社朝拜，請問跟國民黨立委九三軍人節這天跑到日本議會，請問兩岸關係還能改善嗎？口口聲聲要改善兩岸和平，又說要拜訪高市早苗，對國際政治有一點常識好不好？對兩岸關係有一點基本認識好不好？國民黨主席不是這樣幹，喊口號誰不會，喊了幾十年口號，國民黨有變好嗎？

而TVBS新聞部副理樊啓明則提問，此次角逐黨主席大位，是2028當造王者，現階段獨尊台中市長盧秀燕，但有些基層對立法院長韓國瑜念念不忘；2024「郭侯之爭」差點造成國民黨分裂，如何避免這樣情況？另藍白合出現組合的是「藍正白副」，小草不能接受，而「藍副白正」，藍基層又無法接受，有無化解辦法？

張亞中回應，國民黨已經輸怕了，太想2028贏了，但他要告訴支持者，「只有你的贏等於台灣的贏，等於年輕人未來的贏」，這樣國民黨才有可能會贏，且可能促成白願意配合國民黨。

張亞中認為，現在國民黨對2028選舉邏輯是第一推出最強候選人，第二是力量不夠，所以要白合才能戰勝民進黨，但這邏輯是停留在人，用人跟黨的力量贏民進黨，但這太危險，因為民進黨也會推出最強候選人、想盡各種辦法讓藍白合出問題，且民進黨的黨政資源絕對超過國民黨，所以要贏就是必須2028展現出國民黨跟民進黨不同路線。

張亞中提及前立委李文忠指2028年民進黨策略還是抗中保台，雖在大罷免或未來地方選舉可能沒能成功，但在總統會屢試不爽的評論表示，這是因為至今國民黨沒有一條兩岸和平大論述，國民黨的兩岸論述是繼續親美、買美武器、兵役延長12個月等，全都跟民進黨一樣，憑什麼告訴他國民黨會兩岸和平？連高市早苗都要去見，怎麼還說可以促兩岸和平？

張亞中指出，他當選黨主席，國民黨必須要最快時間，兩岸能透過國共找到和平解方，然後帶回台灣，讓人民看看；如果國民黨2028年能執政，現在這解方他暫時叫MOU（備忘錄），而這MOU有無審視台灣利益、有沒有給和平創造機會，不會受武力威脅，可以讓年輕人台灣進到國際組織、讓兩岸經貿經貿交流有固定穩定平台、可以生孩子、互設辦事處，只有這樣，年輕人才會相信國民黨可以給他們帶來和平未來，這樣白的力量自然會願意跟國民黨合作，要有這樣格局，國民黨才有可能贏得2028。