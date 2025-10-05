高市早苗逆轉勝！幕後功臣「麻生太郎」2招神操作　打造首名女黨魁

▲高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本自民黨大選結果4日出爐，64歲前經濟安保大臣高市早苗在第二輪投票中，以185票擊敗44歲農林水產大臣小泉進次郎的156票，成功當選自民黨史上首位女性總裁。而讓高市早苗打破「玻璃天花板」的幕後功臣，正是84歲的麻生太郎，他靠著精準的票數計算與推動黨內融合，讓高市贏得選戰。

石破茂宣布下台後，共有5名候選人出馬自民黨大選，共同角逐黨魁之位，然而原本被視為「世代交代象徵」的前首相小泉純一郎之子小泉進次郎，卻因選舉期間爆發的「造假貼文」醜聞重創形象，反而讓主打保守路線的高市成功凝聚黨內保守派支持。

政治觀察家分析，麻生太郎在這次選舉中展現了純熟的政治手腕。儘管上一次自民黨大選後，麻生因支持的高市敗給石破茂，一度淪為非主流派，但這次卻成功翻身，重新掌握政治影響力。麻生的致勝策略核心在於「確保正當性」，他公開表態「支持黨員票數較多的候選人」，看似消極，實則極具政治智慧。

麻生在投票前夕拋出「支持黨員票較多候選人」的策略宣言，成功將派系內43票全數導向高市，堪稱政壇老將的經典操作。此舉既確保民主正當性，又巧妙迴避政治風險，是「一石二鳥的絕招」。

這套策略的精妙之處在於，「順應黨員民意」成了無懈可擊的道德高地，任何政敵都難以正面批評。同時也為麻生建立了風險控管機制，即便高市落敗，他也能以「尊重黨員意志」為由規避政治責任。

▲日本前首相麻生太郎是讓高市成功當選的幕後功臣。（圖／達志影像／美聯社）



麻生派的操作手法更是教科書級別。第一輪投票採自由投票，第二輪決選投票才統一行動，這種階段性策略讓派系成員更容易接受，也能避免內部反彈。政治記者田崎史郎認為，麻生上次支持高市是「不想讓石破當選」，但這次動機更為積極，目標是透過扮演「打造王者」角色，在下屆政府中取得核心地位。

值得注意的是，麻生在第一輪投票時也對小林鷹之和茂木敏充給予適度支持，保全兩人政治顏面，這種周到的政治佈局為決選投票時的票源整合鋪路。茂木敏充在投票前一日與麻生會談，確認合作方向，正是這番精密運作的成果。

隨著高市新政權即將成形，麻生派預料將在新內閣中佔據要職。儘管年事已高，麻生太郎仍在日本政壇呼風喚雨，這次總裁選更證明了他對政治本質的深刻理解和時局變化的敏銳嗅覺。

表面上，2025年10月4日的自民黨總裁選是「首位女性總裁誕生」的歷史性時刻，但實質上卻是傳統派閥政治、極右派保守勢力回歸與年輕世代受挫的複雜結果。高市早苗將如何進行黨務人事布局，以及未來組閣人選安排，各界都在密切關注。