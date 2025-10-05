　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸專家：高市早苗走安倍路線　確保日中穩定「避免雙重震盪」

▲▼ 高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）

▲高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

日本前經濟安保大臣高市早苗成功當選自民黨總裁，有望成為日本第一任女首相，這也令中日關係的未來發展備受關注。對此，遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋預測，高市早苗上台後，將在推動日美同盟的同時，推動對中接觸，確保日中關係的總體穩定，避免日本同時遭受日美、日中關係的動蕩。

陳洋在接受《新京報》訪問時表示，在石破茂執政時期，中日關係呈現出積極的改善態勢，不僅兩國之間的很多交流機制得到恢復，如中日執政黨交流機制、中日高層經濟對話等，而且兩國之間實現了「你來我往，有來有往」的交往，如日本外相岩屋毅、中國外長王毅先後對彼此國家進行正式訪問。

陳洋指出，假設石破茂繼續穩定執政，預計中日關係會有更新突破，中日兩國領導人有望實現對彼此國家的正式訪問，「當然，石破茂執政時期，也對中日關係構成了一定的挑戰，尤其是日本積極配合美國的遏中戰略，在台灣問題上頻繁做出挑釁舉動。」

▲▼ 高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）

陳洋認為，高市早苗已明確表態將延續「安倍路線」，這也包含在對中關係上。由於當前美國川普再次執政，可以參考川普1.0時期的日本對中政策，這可能就是高市早苗執政後日本對中政策的總體框架。

陳洋說，川普1.0時期，日本面臨美國的經貿施壓，安倍政府在維持日美同盟關係總體穩定的同時，積極進行對中接觸，改善發展對中關係，推動中日第三方市場合作等。如今日本正面臨川普2.0時期，但現實挑戰與川普1.0時期極為類似，可以預計高市早苗上台後，也將在推動日美同盟的同時，推動對中接觸，確保日中關係的總體穩定，避免日本同時遭受日美、日中關係的動蕩。

上海國際問題研究院資深研究員、上海日本學會顧問吳寄南則認為，在日本「五年四相」的背景下，並不看好高市在美日、中日關係方面的作為，也難以指望幫助「日本丸」走出激流險灘，不排除重蹈「短命首相」覆轍。

吳寄南解釋，其一，高市仍有很多受人詬病的醜聞，而且受制於日本社會對女性傳統地位的認知，高市的能力發揮可能受到限制。其二，當前自民黨面臨的困境有複雜成因，即便總裁或首相換人，也不可能拿得出萬靈藥來解決自民黨形象受損、日本產業升級滯後、全球貿易保護主義抬頭等問題。

上海政法學院東北亞研究中心助理研究員蔡暢分析，高市的當選將開啓日本政治的「強硬保守時代」，在安保領域，主張大幅增加防衛費，推動修憲，這將深刻影響日本國家安全戰略；在外交上，強調「台灣有事即日本有事」，主張強化日美同盟和集體自衛權，這將使日本更深度捲入美國印太戰略，增加地區軍事風險。

蔡暢指出，可以預見，高市的當選會促使中日關係在敏感問題上的矛盾更加尖銳，但作為務實政治家，高市也深知中日經貿關係的重要性，可能在強硬姿態下保持一定程度的經濟合作，形成「政冷經熱」的格局。

蔡暢還說，高市早苗的當選將使日本政治右傾化加速，但治理空間仍受國會現實、經濟約束與外交風險三重制衡，「未來，中日關係面臨新的挑戰。」

10/04 全台詐欺最新數據

336 2 3872 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功
凌濤控劉世芳對災情魔性訕笑　中央災變中心轟抹黑：依法送辦
快訊／4縣市大雨特報！下到深夜
邱澤「高調放閃許瑋甯」鬆口會辦婚禮
感謝鏟子超人們！賴清德向志工致敬：這是台灣令人欽佩的地方
成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑
找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」感動9萬人　高中生嚇一跳：沒什麼

