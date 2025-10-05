　
國際

日本觀光船靠岸「失控撞碼頭」！釀10傷　船頭破洞恐怖畫面曝

▲▼日本觀光船失控撞碼頭10人受傷 船頭破洞。（圖／翻攝自X／@Blu_Lacrime）

▲該起事故造成至少10人受傷。（圖／翻攝自X／@Blu_Lacrime，下同）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣沼津港5日下午發生觀光船撞碼頭的重大意外，造成船上至少10名乘客受傷。而從現場拍攝的照片更可以看到，船頭被撞出明顯破損。

根據《日本放送協會》報導，靜岡縣沼津港一艘載有約40名乘客及船員的觀光船5日下午3時半左右，在結束航程準備靠岸時，突然失控，直接撞向岸壁，導致船頭與碼頭設施受損。

▲▼日本觀光船失控撞碼頭10人受傷 船頭破洞。（圖／翻攝自X／@Blu_Lacrime）

根據現場消防單位通報，此次撞船事故已造成約10人受傷，多數傷患是因船隻劇烈撞擊，從船內階梯跌落所致，目前傷勢輕重程度仍在確認中。救護人員已緊急趕抵現場進行傷患搶救與後送作業。

一名在附近散步的目擊民眾表示，「突然聽到非常巨大的撞擊聲響，原本以為是交通事故，沒想到是觀光船直接衝撞碼頭，連岸壁都被撞壞了。」該民眾透露自己曾多次搭乘這艘觀光船，但從未見過如此嚴重的意外。

從現場拍攝畫面可見，救護車輛及消防人員大批集結，遊覽船上仍有大量乘客等待救援。海上保安部已立即展開調查，釐清這起罕見撞船事故的詳細肇因。

 
10/04 全台詐欺最新數據

336 2 3872 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本觀光船事故靜岡縣沼津港

