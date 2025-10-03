快訊／南韓電算系統火災癱瘓多天　公務員自責墜樓死亡

▲南韓位於大田的「國家情報資源管理院」火災，消防員向燃燒過的鋰電池噴水。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓位於大田廣域市的「國家情報資源管理院」（資料中心）於26日晚間引發火警，疑似因鋰電池在置換作業中不慎燃燒，造成郵局金融、119緊急救援、國民身分證等重要民生服務系統全面中斷，國家電算網絡癱瘓多天。對此，一名負責解決電算網絡癱瘓問題的公務員，稍早於今（3）日上午墜樓身亡。

根據《韓聯社》、《YTN News》，該名負責解決國家電算網絡癱瘓問題、隸屬於南韓行政安全部的公務員，從位於世宗特別自治市的「政府世宗廳舍」（即中央政府位於世宗的辦公大樓）墜樓，警消當局於3日上午10時50分（台灣時間上午9時50分）接獲報案，發現時已停止呼吸心跳，緊急將該名公務員送往醫院搶救，稍早宣告不治身亡。

報導指出，該名公務員將手機放置於15樓的吸菸室後，研判以極端方式輕生，墜樓身亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

