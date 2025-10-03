讀賣：日台「海上聯合訓練」將常態化　雲林艦6月與日本瑞穗號合作

▲雲林艦6月在沖繩外海與日本海上保安廳瑞穗號展開聯合訓練。（示意圖／翻攝自海巡署艦隊分署臉書）



記者王佩翊／編譯

日本《讀賣新聞》報導，日本海上保安廳正與台灣海巡署推動「海上聯合訓練」常態化，未來更不排除邀請其他盟國一同參與。雙方6月在沖繩先島群島外海各自派出大型巡防艦，進行1972年斷交後的第二次聯合演練，地點靠近中國軍艦活動頻繁的東海與南海周邊，意在強化彼此合作。

根據台日關係人士透露，參與日台聯合訓練的艦艇包括全長134公尺、6000總噸的日本名古屋海上保安部的直升機搭載型巡視船「瑞穗號」（みずほ）與全長126公尺、5919總噸的台灣海巡署最大型巡防艦「雲林艦」。

瑞穗號與雲林艦6月中旬在先島群島南方公海模擬海難救援，兩艦甚至靠近至能直接目視辨認的距離，並透過情報共享及搜救區域調整來提升實戰中的合作效率。

據悉，這次的聯合訓練模式與2024年7月在千葉縣房總半島外海舉行的操演不同，更強調近距離協作。演練結束後，「瑞穗號」還一路航向東南亞，並與馬來西亞海事部門展開合作，持續投入打擊海盜與區域安全維護。

自1972年台日斷交以來，雙方政府透過「日本台灣交流協會」與「台灣日本關係協會」作為窗口維持實務往來。日方則將與台灣的聯合訓練定位為依據2017年與2024年簽署的「海難救助合作備忘錄」所展開的交流計畫之一。

不過，近年來台日雙方海事高層也在非公開狀態下互訪東京、台北，進行會談與視察，逐步深化合作。分析指出，中國大陸在釣魚臺列嶼（日稱尖閣諸島）及台灣周邊的強硬動作，正是推動台日加強交流的重要背景。9月初，台日兩地的執政黨議員更在台北針對海上合作與人才交流進行討論。

日本海上保安廳目前已與多國展開雙邊或「迷你多邊」安全合作，包括日美、日菲、日印，以及日美韓、日美菲、日美澳印等組合，藉由多層次合作，強調以「法治」維持並加強區域海洋秩序。