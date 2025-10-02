東京隨機砍殺！40歲男尾隨老婦「狂砍十多刀」　女兒聽到虐殺過程

▲40歲男子桑野浩太（灰衣者）於9月30日在東京都町田市隨機砍殺76歲老婦。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本東京都町田市9月30日發生駭人聽聞的隨機殺人事件，76歲女住戶秋江千津子在公寓外的樓梯遭40歲男子桑野浩太持刀襲擊，身中十餘刀送醫仍不治。警方調查發現，嫌犯曾表示對日常生活感到厭倦及絕望，並因在店家遭遇差別待遇而萌生殺人念頭，隨機挑選手無寸鐵的老婦下手，意圖結束人生。

根據《日本放送協會》，事發當晚，秋江千津子剛結束超市採買行程，手上抱滿大包小包的戰利品，淪為嫌犯隨機殺人洩憤的目標。警方指出，嫌犯當時在現場附近看到死者，尾隨至公寓外階梯後展開襲擊，手段凶狠、毫無預警。死者上半身多處中刀，包含腹部、手臂及背部在內至少十餘處刺傷及割傷，送醫後仍宣告不治。

警方現場調查發現，公寓周圍並無其他明顯目擊者，但事發時的監視器畫面及鄰居證詞已成為重要佐證。

警方進一步指出，嫌犯桑野浩太在訊問中坦承犯行。他表示，「現在的生活讓我感到厭倦，想隨便找個人殺掉，然後結束自己的人生。我在店家遭遇與他人不同的對待，加上各種事情累積下來，才會導致絕望感爆發」

桑野浩太確認該名老婦因年紀較大且雙手抱物，認為無法反抗，才選定下手。警方目前仍釐清嫌犯如何跟蹤死者，以及決定犯案的完整過程，並將進一步追查嫌犯的心理狀態及是否有其他犯罪計畫。

死者的大女兒悲痛表示，當時母親獨自外出購物，她在房內聽到母親喊，「救命、幫我叫警察」，衝出現場時見到母親倒臥血泊中，嫌犯竟騎在母親身上。她一度慌忙返回房間，但隨後仍焦急呼喊「媽媽，加油」，並陪伴母親送醫。

大女兒回想與母親最後的對話，「我媽在電話裡說『我在收銀機這排隊等候結帳。啊，忘了買可樂』」，她自責若當時陪同母親外出，或許能避免事件發生。她哀痛表示，「母親一直都是溫柔又勤勞的人，嫌犯為何要這麼做，為何是我母親受害，無論什麼理由都無法輕易原諒」。